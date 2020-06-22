Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vaka sayılarının dünya ölçeğinde hızla arttığını bildirerek, son bir gün içinde 183 bin 20 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Koronavirüs vaka sayıları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre hızla artmaya devam ediyor. Örgüt son bir gün içinde tüm dünyada tespit edilen vaka sayısının 183 bin 20 olduğunu açıkladı. Bu da pandemi süresince, bir günde görülen en yüksek vaka artışına tekabül ediyor. DSÖ'nün söz konusu açıklamasına göre, son 24 saatte 116 binden fazla vakanın kayıtlara geçtiği Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri virüsün şu an en hızlı yayıldığı bölgeler.

Salgının başlangıcından bu yana tüm dünyada 8,7 milyondan fazla insanın koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini bildiren DSÖ, bu zaman zarfında 461 binden fazla insanın daCOVID-19 hastalığından hayatını kaybettiğini duyurdu. Bundan önce bir günde en yüksek artış, 18 Haziran'da tespit edilen 181 bin 232 vaka sayısı ile kayıtlara geçmişti.

Brezilya'da vaka sayısı bir milyonu geçti

Son dönemde salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen Brezilya'da, resmi rakamlara göre toplam vaka sayısı bir milyonu, COVID-19 hastalığından ölenlerin toplam sayısı da 50 bini aştı. Güney Amerika ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya çapında en fazla enfeksiyon ve ölüm vakasının yaşandığı yer durumunda. Ancak bazı uzmanlara göre test kapasitesi düşük olan ülkede gerçek rakamlar açıklananın çok daha üstünde.

AB ikinci dalgaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) ise hastaneler hızlı eğitimlerle, ikinci bir enfeksiyon dalgasına daha fazla personelle hazır olmak için çalışmalar yapıyor. Avrupa Yoğun Bakım Derneği'nin müstakbel (ESICM) başkanı ve İtalya'nın Milano kentindeki bir hastanenin yoğun bakım şefi Maurizio Cecconi, "Bir sağlık ordusuna ihtiyacımız var" diyerek, "yeniden büyük bir dalga gelirse, İtalya'da yakın bölgelerden doktor ve hemşireleri seferber etmeye hazır olmalıyız. Bu ilk dalgada yapılmadı" ifadesini kullandı.

ESICM'nin halihazırda başkanlığını yürüten Josef Kesecioglu ise, çok sayıda tıp ve bakım elemanının ilk dalga esnasında COVID-19 hastalarıyla ilgili hızlı bir eğitimden geçtiğini, olası bir ikinci dalgadan önce bu eğitimin daha detaylı olması gerektiğini belirtti.

Reuters / ET,HT