Driftte üçüncü randevu

Dört yarıştan oluşan KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Heyecan verici ve oldukça süratli bir parkurda yapılacak yarışın serbest antrenmanları ve kayıt işlemleri dün yapıldı. Yarışa 24 pilot kayıt yaptırdı. Sezonun ilk iki yarışında pilotların aldığı puanlara göre 12 puan içerisinde 8 yarışmacı yer aldı.

Finaller 14.00’te başlayacak

Havaların serinlemesiyle öğle saatlerinde finallerin yapılması kararlaştırılan yarışın sıralamaları 11.15’te yapılacak. Eşleşmelerin belirlenmesinin ardından 14.00’te finaller başlayacak ve günün birincisi belirlenecek. Yarış, Near East Bank ana sponsorluğunda, Les Ambasadeurs, Master Management Group, Döveç Group, Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Near East Hayat, Near East Estate, Near East İnvestment Near East Technology, Dorana Turizm, Bigibox, Cookies, Telsim Vodafone, Mardo, Mobil1, Park Palace, Spor Dairesi ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak.

Kayıt Listesi:

1.Yusuf Acemoğlu

2.Oktay Erülkü

3.Celal Erülkü

4.İzer Özvurulmuş

5.Yusuf Çocuk

6.Ali Kaçakbaflı

7.Yaşar Mısırlı

8.Ayşen Şahin

9.Selim İzhakoğlu

10.Akay Akbil

11.Yaşam Karakurt

12.Aziz Bağrıkara

13.Önem Bicentürk

14.Ilgaz Toros

15.Enver Haskasap

16.Ahmet Öksüzoğluları

17.Bekir Özsusuzlu

18.İbrahim Yücebaş

19.Ömer Soyer

20.Tolga Reyhan

21.Altan Çocuk

22.Ülkü Erçoban

23.Kemal Türcan

24.Erdoğan Aşık