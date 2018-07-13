Driftte ikinci gece buluşması

Dört yarıştan oluşacak KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı yarın akşam Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Sertbest antrenmanların bugün yapılacağı organizasyonun kayıtları da antrenmanlarla birlikte tamamlanacak. Drift Masters hakemlerinin jüri koltuğunda olacağı yarışta 30’a yakın yarışmacının mücadele etmesi bekleniyor.

Finaller 20.00’de başlayacak

Havaların ısınmasıyla akşam serinliğinde yapılması kararlaştırılan yarış yarın akşam 17.30’da yapılacak sıralama turları ile başlayacak. Eşleşmelerin belirlenmesinin ardından 20.00’de finaller başlayacak ve günün birincisi belirlenecek.

Yarış sonrası Dj eşliğinde “After Party”nin de olacağı açıklandı. Yarış, Near East Bank ana sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniverstiesi, Near East Technology, Les Ambasadeurs, Döveç Group, Başman Group, Dorona Turizm, Park Palace, Girne Üniversitesi, Malpas Hotel, BigiBox, Cookies, Mobil1 ve Mardo Ice Cream’in destekleriyle yapılacak.