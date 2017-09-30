Drift’te heyecan kaldığı yerden

Uzun bir yaz arasının ardından hem sporcuların, hem de seyircilerin özlediği drift’te sezonun üçüncü yarışı, yarın Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Bugün 13.30-15.30 saatleri arasında serbest antrenmanların yapılacağı organizasyonda kayıt işlemleri de tamamlanacak. Yarın sabah 10.30’da resmi antrenmanlar ile başlayacak sezonun üçüncü yarışı 13.00’de yapılacak sıralama turları ile devam edecek. En iyi 16 sürücünün belirleneceği ikili eşleşmeler ise 15.00’de başlayacak. Beş yarışlık şampiyonanın iki yarışı geride kalırken, şampiyonanın zirvesinde 35 puanla Akay Akbil yer alıyor. 3 puan geride Enver Haskasap ikinci sırada yer alırken, 29 puanı bulunan Celal Bozbeyli üçüncü, 25 puanı bulunan Ahmet Öksüzoğluları dördüncü sırada yer aldı.