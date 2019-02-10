Drift ve Offroad Ralli-Sprintte ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün organize ettiği 2018 KKTC Drift Şampiyonası ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan YDÜ Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapıldı. Drift Şampiyonasını ilk beşte bitiren sporcuların yanı sıra “Gelecek Vaat Eden Sporcular”, “Bayan Sporcular”, “Genç Yarışmacılar” ve “Veteran Sporcular” ödüllerinin de verildiği gecede Şampiyon Enver Haskasap en büyük kupanın sahibi oldu. 2015 ve 2016 sezonlarının ardından 2018 sezonunu da şampiyon tamamlamayı başaran Haskasap KKTC Drift tarihinde en fazla şampiyonluğu olan sporcu unvanına ulaştı. Drift şampiyonasında ikincilik kupasının sahibi Akay Akbil olurken, Bekir Özsusuzlu üçüncülük kupasını aldı.

Offroad Ralli-Sprint Kupaları da verildi

Gecede ayrıca, Kyrenia Offroad Derneği ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin ortaklaşa organize ettikleri ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı 2018 Kuzey Kıbrıs Offroad Ralli Sprint ödülleri de verildi. Genel Klasmanın yanı sıra 4 sınıfta dereceye girenlerin kupalarını aldığı şampiyonada en büyük kupayı Cem Aytaç-Cevdet Alptürk ikilisi aldı. Genel Klasman ikincisi pilotlarda Göksel Macila olurken, Co-pilotlarda Doğa Koyuncu ikincilik kupasını aldı. Üçüncülük kupasını pilotlarda Ahmet Baştaş, co-pilotlarda Yücel Topcu aldı.

2018 KUZEY KIBRIS DRIFT ŞAMPİYONASI ÖDÜLLERİ

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası

1.Enver Haskasap

2.Akay Akbil

3.Bekir Özsusuzlu

4.Kerim Beşok

5.Ahmet Öksüzoğluları

2018 senesinin gelecek vaat eden sürücüleri

Yusuf Çocuk, İzer Özvurulmuş, Ülkü Erçoban

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası bayan yarışmacılar

1.Ülkü Erçoban

2.Ayşen Şahin

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası veteran sporcular

1.Ömer Soyer

2.Tolga Reyhan

3.Kemal Türcan

2018 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası genç yarışmacılar

1.Ali Kaçakbaflı

2.Oktay Erülkü

3.Celal Erülkü

4.Selim İshakoğlu

5.Altan Çocuk

2018 OFFROAD RALLİ-SPRİNT ŞAMPİYONASI ÖDÜLLERİ

Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Cem Aytaç Cevdet Alptürk

2.Göksel Macila Doğa Koyuncu

3.Ahmet Baştaş Yücel Topcu

ATV & UTV Genel Klasman

Pilot Co-Pilot

1.Edim Macila Efe Özhakkı

2.Sona Singh

3.Iraz Tuğberk

Takımlar Şampiyonası

1.Sun Rent a Car Racing Team

2.Zubi Racing Team

3.Yusuf Hüdan Cyprus Racing Team

Sınıf T1

Pilot Co-Pilot

1.Burak Emingil Emin Emingil

2.Kader Hacıabitoğlu Erdem Oskar

3.Argun Çağıl Mazhar Ünal

Sınıf T2

Pilot Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı

2.Hüda Hüdan Hasan Reyhan

3.Cemal Çelik Mehmet Topal

Sınıf T3

Pilot Co-Pilot

1.Göksel Macila Yücel Topcu

2.Bereket Bereketligil Ahmet Alasya

3.Halim Kahveciler Ramadan Uzun

Sınıf T4

Pilot Co-Pilot

1.Cem Aytaç Cevdet Alptürk

2.Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu

3.Musa Ersoy Ramadan Kıral