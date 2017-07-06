03:49

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres sonucu şu sözlerle duyurdu:

"Maalesef bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı ve bu konferans, dramatik şekilde çok uzun zamandır devam etmekte olan bu soruna bir çözüm bulamadan sonuçlandı.

Taraflar arasında uzlaşma yakalanmamasına neden olan tek bir konu izole edemem.

Bir dizi konu anlaşmayı ve konferansın devamını imkansız kıldı"

İlk açıklama TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan



Çavuşoğlu: "Sonuçsuz kaldı"

"Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan toplantı maalesef sonuçsuz kalmıştır. Annan Planı'nın reddedilmesine rağmen bugüne kadar her türlü katkıyı sağladık. Kıbrıs Türk tarafınının da yapıcı rolünü takdirle karşıladık. Türk tarafı olarak bizler de adil ve kalıcı bir barış için üzerimize düşeni yaptık. Tüm çabalarımıza rağmen bir sonuca varamadık. Birleşmiş Milletler'in iyi niyet çerçevesinde bir çözüm ortaya koyması imkansızdır. Bu parametrelerde ısrar etmemin anlamı yoktur. Gerekli değerlendirmeyi yapacağız."





03:27

Yemek başarısızlıkla sonuçlandı. Süreç çöktü. BM birazdan açıklama yapacak.

Anastasiadis, Çipras ile konuştu

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiades BMGS himayelerinde gerçekleşen çalışma yemeği esnasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek son gelişmeleri değerlendirdiler. Gün içerisinde Genel Sekreter, Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin delegasyon başkanları ile görüşmüştü. Akşam yapılması planlanan konferans ise gündüzkü görüşmelerin uzun sürmesinden ötürü gerçekleşmemişti. CNA



02.10

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğindeki Kıbrıs Konferansı, çok kısa bir aranın ardından devam ediyor.



Kıbrıslı Türk müzakere heyetinden Sözcü Barış Burcu, "Mola bitti, toplantı başladı. # ConferenceonCyprus" paylaşımı ile toplantının devamını duyurdu.





01.55



Toplantıya kısa bir ara verildiği açıklandı.



01.10



Crans Montana'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğindeki "Kıbrıs Zirvesi"ne dair yemek devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, basında çıkan yarın Kıbrıslı Türk heyetin Cenevre'den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, tüm heyetin biletlerinin açık tarihli olduğu kaydedildi.





"ANASTASİADİS MASADAN KALKTI" HABERLERİ YALANLANDI

Bu haberler yalanlandı!

BRT canlı yayında, Kıbrıslı Rum liderin masadan kalktığını duyurdu, ancak, yemek sürüyor, herhangi bir ayrılık yok.



NTV ise şu haberi verdi:

"İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Rum lider Nikos Anastasiadis'in, "Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum" açıklamasını yapmasıyla görüşmeler son buldu."



Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, NTV haberini yalanladı.



Ne olur? / Esra Aygın



Birleşik Federal Kıbrıs hedefi ile Crans Montana'da tansiyonun yükseldiği bu gece bir gelişme olur mu?



Gözler 'Çerçeve Anlaşması'nda....



Ancak...



Bugün öğleden sonra yapılması planlanan 1. Masa toplantısı yapılmadı.

1. Masa; Güvenlik ve garantilerin tartışıldığı ve garantör ülkelerin de katıldığı masa olarak biliniyor… 1.Masa toplantıları yerine Genel Sekreter, taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Gün boyunca çetin müzakerelerin devam ettiği öğrenilirken, az önce BM Genel Sekreteri Guterres’in ev sahipliğinde başlayan yemeğe Kıbrıslı Türk Lider Akıncı, Kıbrıslı Rum Liderler Anastasiadis, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan dışişleri bakanları ve Birleşik Krallık Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Duncan katıldı.



Sürecin akıbetinin bu yemekte ve yemeği izleyen gece saatlerinde belli olması bekleniyor.



'ASKERİN ÇEKİLMESİ' TIKADI

Sürecin geldiği noktada temel anlaşmazlığın Türk askerinin çekilmesi olduğu anlaşılıyor.

Kıbrıs Rum tarafı, üzerinde anlaşılacak bir sürenin sonunda Türk askerinin tamamen çekilmesini isterken Türk tarafı ittifak antlaşması uyarınca 650 Türk askerinin adada daimi olarak kalmasını istiyor.

Bu gece tarafların temel konularda yani yönetim ve güç paylaşımı, toprak, mülkiyet, güvenlik ve garantiler ve Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamelede bir anlayış birliğine varmaları durumunda Genel Sekreter Guterres'in bunu açıklayan konuşmasının hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

Bu gece bir ilerleme sağlanamaması halinde BM'nin görüşmelerin Kıbrıs'ta devam edeceğini açıklaması bekleniyor. Ancak sözleşmesi Eylül'de dolacak olan BMGS özel danışmanı Eide'nin yerine yeni bir özel danışman atanmayacak.



Bu gece ilerleme olması durumunda çerçeve siyasi anlaşmanın pazartesi günü başbakanların da katılımı ile imzalanması bekleniyor.