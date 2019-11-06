DRAMATİK KONSER

Lefkoşa Müzik Derneği’nin konserine, Şef Aydın Hikmet, Ankara’daki oğlunun ölümünden habersiz çıktı.

Sahnede, koro ve orkestrası ile birlikte olağanüstü bir performans sergileyen, izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Şef Aydın Hikmet, daha sonra evlat acısıyla yüzleşti.

Ankara’da yaşayan oğlu Emre Hikmet, konserin başlamasına saatler kala vefat etti.