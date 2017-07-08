Drama atölyeleri düzenleniyor



Kadın Eğitimi Kolektifi, kadın eğitim seminerleri ve drama atölyeleri düzenliyor.

“Kabuğunu kır, sen de katıl” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, 10 Temmuz Pazartesi başlayıp 8 Ağustos Salı tamamlanacak. Program haftada bir gün Pazartesi akşamları 19.30-21.30 saatleri arasında Baraka Kültür Merkezi lokalinde gerçekleşecek.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden verilen bilgiye göre, kadın eğitim seminerlerinin başlıkları “Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet”, “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “Ev İçi Emek ve Ötesi”, “Medya ve Kadın”, “Beden Politikaları” olacak.

Ücretsiz olan ve en az 4 eğitime katılanlara sertifika verilecek programa katılım ve kayıt için 0548 842 02 72 numaralı telefona ulaşılabilecek.



