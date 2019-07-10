DRAM VE İADE

Ayşe GÜLER

Ülkelerindeki savaştan kaçarak, adaya gelen, Ercan Havaalanı’nda bekletilen 51 Suriyeli mülteci, yaklaşık 1 aydır yaşadıkları insanlık dramının ardından, TC Göç İdaresi aracılığıyla Türkiye’ye iade edildi.

İnsani koşullardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi veren mültecilerin 43’ü erkek… Aralarında 1’i 8 aylık hamile olmak üzere 4 kadın, en küçüğü 8 yaşında olan 4 çocuk da bulunuyor.

Mültecilerin bazıları, adeta hapishaneyi andıran, demir parmaklarla çevrili, Ercan’daki eski KTHY binası içerisinde, ‘bekleme odası’ denilen yerde, yaklaşık 1 aydır beklerken, bazıları ise 21 Haziran’dan beridir orada…

Terk edilmiş binada, sığınma beklentisi…

Uzun süredir mültecilerin belirli sürelerle ikamet ettirildiği, yetersiz alt yapısı, sağlıksız koşulları ile dikkat çeken ve eleştirilere neden olan bina, YENİDÜZEN’in objektifine takıldı.

Fotoğraflarda da görüldüğü gibi, mülteciler oldukça kötü ve bakımsız bir binanın içerisinde yaşamaya çalıştı.

Bazıları kıyafetlerini kurutmak için demir parmaklar arasına asarken, çocuklar ise dışarısını bu parmaklar arasında izledi.

‘Uyuz salgını’…

Lübnan üzerinden adaya gelen, buradan da güneye geçmek isteyen mülteciler, uyuz hastalığı tespit edildi.

Herhangi bir doktor müdahalesi yapılmadan saat 18:00 sıralarında Türkiye’ye gönderildi.

Solunum yolu enfeksiyonu, kronik rahatsızlığı…

Mültecilerin yalnızca uyuz salgını ile değil, solunum yolu enfeksiyonları ile de mücadele ettiği de öğrenildi.

Kimi mültecilerin kronik rahatsızlığı nedeniyle ilaç sıkıntısı yaşadığı, tedavileri için gerekli ilaçların güçlükle temin edildiği belirtildi.

Polisin uyguladığı prosedür ne?

Elde edilen bilgiye göre; ülkeye gelen mülteciler, özel statüde oldukları için polis giriş-çıkışlarıyla ilgileniyor.

Mülteciler, ilk etapta Kıbrıs’ın güneyine geçebilmek için Birleşmiş Milletlere müracaat ediyor.

Bu süre içerisinde mültecilerin tümü polis gözetiminde tutuluyor.

Verilen karara göre de yine polis gözetiminde ya adanın güneyine ya da Türkiye’ye iade ediliyor.

Mülteci Hakları Derneği:

Mültecilerin alıkonulması vicdana ve hukuka sığmıyor

Evrensel Hasta Hakları Derneği:

Mültecilerin sağlığa erişim hakkı engellenemez