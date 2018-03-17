Dr. Umut Çağın’ın önemli başarısı

Kıbrıslı Türk bilim insanı, genetik ve noro-bilim araştırmacısı Dr. Umut Çağın önemli bir başarıya imza attı, dünyaca ünlü Marie Skłodowska-Curie bursunu kazandı.

Dr. Çağın, “pompe hastalığına gen terapisi alanında yeni tedaviler geliştirmek” için çalışacak.

Pompe hastalığı nadir hastalıklar sınıfında olan genetik bir hastalık olarak biliniyor. Özellikle kasları ve sinir sistemini etkileyen metabolik bir hastalık olarak öne çıkan Pompe hastalığının şu anki tedavi seçenekleri yeterli ve etkili olmamakla birlikte, maliyeti de yıllık 1 milyon euroya çıkabiliyor.

Kıbrıslı Türk bilim insanı, genetik ve noro-bilim araştırmacısı Dr. Umut Çağın, Fransa’nın gen terapisi konusunda özelleşmiş enstitüsü Genethon (Paris)’de görev yapacak.

9 bin 89 kişinin başvuru yaptığı burstan 1.348 kişi yararlanacak. Dr. Umut Çağın’ın alanı olan “Life science” (Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Bilimler)’de 1.701 kişi burs başvurusu yaparken, 260 kişinin değerlendirmesi burs almaya değer bulundu. Yüzde 93 ve üzeri başarı gösteren kişiler burs almaya hak kazandı.