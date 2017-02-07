Dr. Turhan’a son veda…

Kıbrıs Türk toplumunun önemli aydınlarından, Dr. Turhan Korun, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Lefkoşa İsmail Safa Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilen Korun, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı… Korun’un cenaze törenine, ailesinin yanı sıra, basın sektöründen, iş dünyasından ve siyasetten birçok seveni akın etti. Aynı anda üç cenaze namazının kılındığı cami avlusu kalabalıktan doldu taştı…

Yardımlarıyla birçok projeye ışık olan Korun, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Korun ile bazı projelere imza atan basın emekçileri son görevini gözyaşları içinde yerine getirdi...

Kıbrıs Türk toplumunun önemli aydınlarından, dâhiliye uzmanı, doktor, eski bürokrat Dr. Turhan Korun, 75 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllardır diyaliz hastası olan ve geçtiğimiz hafta sonu anjiyo ameliyatı geçiren Korun’a kısa süre önce de kanser teşhisi konulmuştu.

ERHÜRMAN: “SÜREKLİ ÖĞRETTİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dr. Turhan Korun’un bütün hayatını öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir insan olduğunu vurgulayarak “Yaşadığı müddetçe sürekli öğretti” dedi.

Çok acılı bir gün yaşadıklarını belirten Erhürman, bir hafta önce yemekte biraraya geldiklerinde, Korun’un hastalığına rağmen sadece geleceği konuştuğunu anlattı.

Erhürman, “O artık yok, O’nun hayallerini gerçekleştirmek için hepimize iki kat görev düşer” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Dr. Turhan Korun’a rahmet diledi.

DÜZGÜN: “HEPİMİZİN ABİSİ OLDU”

Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün de Dr. Turhan Korun’un resmi olmayan tarihi yaşayarak, acısını çekerek kendilerine anlattığını söyledi.

Düzgün, Korun’un herkese abi olduğunu vurgulayarak mekanının cennet olmasını diledi.

Önemli aydınlarımızdandı…

Dr. Korun, en son "Ben de Yazdım" isimli kitabı ile yakın geçmişimize ışık tutmuştu. Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey yöneticilik de yapan Dr. Turhan Korun, Türkiye'den 'sınır dışı' edilen ilk öğrenciler arasında yer almış, uzun yıllar siyasete yön vermişti.

İstanbul'daki eğitimi sırasında öğrenci hareketlerinin örgütlenmesinde görev alan Dr. Turhan Korun, Erenköy mücahitleri arasında da yer aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde aktif görevler de üstelen Dr. Turhan Korun, sağlık alanına da hizmetleriyle biliniyordu.

Korun, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu'nda da görev yaptı.

Dr. Turhan Korun, bir dönem gazetemiz YENİDÜZEN Yayın ve Direktörler Kurulu içerisinde de önemli görevler üsttendi.

Fotoğraf: Fehime Alasya