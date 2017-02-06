Kıbrıs Türk toplumunun önemli aydınlarından, dahiliye uzmanı, doktor, eski bürokrat Dr. Turan Korun, bugün tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını kaybetti.

75 yaşında hayata veda eden Turhan Korun, uzun yıllardır diyaliz hastasıydı. Korun haftada üç gün tedavi görmekteydi. Korun, geçtiğimiz hafta sonu anjiyo ameliyatı geçirmiş, kısa süre önce de kanser teşhisi konmuştu.

Dr. Korun, en son "Ben de Yazdım" isimli kitabı ile yakın geçmişimize ışık tutmuştu. Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey yöneticilik de yapan Dr. Turan Korun, Türkiye'den 'sınır dışı' edilen ilk öğrenciler arasında yer almış, uzun yıllar siyasete yön vermişti.

İstanbul'daki eğitimi sırasında öğrenci hareketlerinin örgütlenmesinde görev alan Dr. Turan Korun, Erenköy mücahitleri arasında da yer aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde aktif görevler de üstelen Dr. Turan Korun, sağlık alanına da hizmetleriyle biliniyordu.

Korun, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu'nda da görev yaptı.

Dr. Turan Korun, bir dönem gazetemiz YENİDÜZEN Yayın ve Direktörler Kurulu içerisinde de önemli görevler üsttendi.

Dr. Turan Korun'un ailesinden alınan bilgiye göre cenaze töreni yarın öğle namazının ardından Lefkoşa'da yapılacak.