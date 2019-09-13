Kıbrıslı Rum tanınmış doktor, kayropraktik uzmanı 82 yaşındaki Dinos Ramon, İskele Boğazı’ndaki kliniği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açtığı davayı ileriye taşıyor. Ramon’un kliniği, 1974 savaşının ardından otel olarak işletildi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 2010 yılında başvurarak, kuzeydeki mülkü için tazminat kazanan Dr. Dinos Ramon, kendisine gerekli ödemenin hiçbir zaman yapılmadığını açıkladı. Avukatı Achilleas Demetriades, Türkiye aleyhine açılan ve sonuçlanan davayla ilgili Avrupa Adalet Divanı’na gitme kararı verdiklerini duyurdu.



Bu gelişme Politis gazetesinde geniş olarak yer aldı.



Dinos Ramon'a, Boğaz’daki gayrimenkulünün kullanım kaybı nedeniyle 450.000 Euro + 8.000 Euro’nun ayrıca faizlerinin ödenmesi kararı verilmişti.



Türkiye’nin bugüne kadar bu yönde bir yükümlülük yerine getirmediği belirtildi. Ramon’un avukatının, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ayırdığı fondan ödemenin yapılmasını talep edeceği de ifade edildi.



Dr. Ramon, 1974’te 37 yaşında, İskele Boğazı’nda büyük bir rehabilitasyon merkezi kurmuş, Avrupa’daki en önemli kayropraktik tedavi ünitesi için adım atmıştı.