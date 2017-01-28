Dr. Küçük’te sona doğru

Hüseyin KIRAL

Lefkoşa Atatürk Stadı’nın dışında gece maçlarının oynanması için geçtiğimiz yıl 2016 – 2017 futbol sezonunun ilk haftasında Girne 20 Temmuz Stadı ışıklandırılarak Mete Adanır Stadı adı altında ülke futbolunun hizmetine sunuldu. 10 Şubat’ta da ismi Üner Berkalp Stadı olarak düzenlenecek olan Güzelyurt Zafer Stadı’nda da ilk kez gece karşılaşması oynanacak. Böylelikle gece maçı oynanabilecek stat sayısı üçe çıkacak. Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün girişimi ile Spor Dairesi’nin başlattığı çalışmalar doğrultusunda Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda da yoğun çalışmalar sürüyor.

Mete Adanır Stadı’nın ardından, 10 Şubat’ta hizmete girecek olan Güzelyurt Zafer Stadı ile birlikte Şubat sonu tamamlanması beklenen Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda ışıklandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

Konu ile ilgili olarak Spor Dairesi Mağusa Bölge Amiri Kemal Mahirel yaptığı açıklamada, “Direklerin temelleri epeyi zorladı bizi. Zeminin kum ve deniz suyundan oluşmasından dolayı, her bir direğin altına beş (5) adet on (10) metrelik kazıklar çakılarak radyan temeller birleştirildi” dedi.

Mahirel, “Temel çukurlarında sorunlar yaşadık”

Başbakanlık ihaleyi tamamladıktan sonra ihaleyi alan şirketle birlikte gayet uyumlu çalıştıklarının altını çizen Spor Dairesi Mağusa Bölge Amiri Kemal Mahirel, “Sahaların ışıklandırılması ile birlikte futbolumuza yeni bir soluk ve heyecan geldi. Mağusa’da da futbol severler dört gözle gece maçlarının oynanacağı günü beklemektedirler” dedi.

Mahirel, “Işıklandırma için gerekli olan spot direklerinin dikilmesi için kazılan temel çukurlarında sorunlar yaşadık. Kazılan çukurların kum ve içlerinin de deniz suyu dolması sonucu beton dökme çalışmalarında sorun yaşamamıza neden oldu” dedi. Şirket yetkilileri yaşanan bu sorunu açmak için çok çalıştıklarını belirten Kemal Mahirel, “Direk temelleri bizleri çok zorladı. Zeminin kum ve deniz suyundan oluşmasından dolayı, her bir direğin altına beş adet on metrelik kazıklar çakılarak radyan temeller bir birleri ile birleştirildi ve üzerine direkler dikilecek şekilde beton işlemleri tamamlandı” dedi.

Spor Dairesi Mağusa Bölge Amiri Kemal Mahirel, “Stat, spot direklerinin dikilmesinin ardından temel kazıkları ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılıp Şubat sonu veya Mart başında gece maçı oynanacak duruma gelecek”

“Stadı Şubat sonu, Mart başında hizmete vermeyi planlıyoruz”

Sezon başı Mete Adanır Stadı, 10 Şubat’ta Güzelyurt Zafer Stadı ile birlikte gece maçlarının içinde olanak sağlayan stat sayısının üçe çıkacağına vurgu yapan Spor Dairesi Mağusa Bölge Amiri Kemal Mahirel, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nın da Şubat sonu hizmete açarak bu sayının dörde çıkacağını söyledi. Kemal Mahirel, “Zemin ile ilgili olarak yaşadıkları sorun ve aralık ayında da yaşanan kötü hava şartları işin uzamasını getirdi. Ancak dün itibarı ile temel kazıkları ve alt yapı çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Spor direkleri geldiği gün dikilecek ve stadın kazılardan dolayı bozulan çevre düzenlenip stat hizmete açılacak” dedi.