Dr Kaya Bekiroğlu yaşamını yitirdi
Dr Kaya Bekiroğlu bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
A+A-
Ülkenin önde gelen emektar hekimlerinden Dr Kaya Bekiroğlu bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, Dr Kaya Bekiroğlu’nun bu sabah saat 06.30’da yaşamını yitirdiği bildirdi. Dr Kaya Bekiroğlu uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ayrıntılar az sonra
Bu haber toplam 394 defa okunmuştur
Etiketler : Dr Kaya Bekiroğlu, ölüm
Önceki ve Sonraki Haberler