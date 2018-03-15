Dr. Kaya Bekiroğlu mecliste uğurlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önceki gün yaşamını kaybeden Dr. Kaya Bekiroğlu için Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kurucu Meclis Üyesi ve toplumsal sorunların çözümüne her zaman ilgi gösterip katkı koyan Dr. Kaya Bekiroğlu için düzenlenen törende, merhumun aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Kaya Bekiroğlu’na vefatından kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlayarak Kıbrıs Türk halkı adına vefa duygusu nişanesi olarak plaket vermişti.