Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde trafik akışı kontrollü sağlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yoğun yağışlar nedeniyle zaman zaman yaşanan sorunların çözümüne yönelik, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yağmur suyu drenaj çalışması yapacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmalar yarın sabahtan itibaren başlayarak 20 Eylül Pazar günü de devam edecek.

Her iki tarih de dahil olmak üzere Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nin Kıbrıs gazetesi kavşağından, Alpet kavşağına kadar olan kısımda trafik akışı her iki şeritte bölüm bölüm kapatılacak ve trafik akışı kontrollü şekilde verilecek. Bu yolu kullanacak sürücülerin işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.