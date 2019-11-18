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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı için yol uyarısı

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı için yol uyarısı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Gönyeli yönündeki trafiğin tek şeritten verileceği duyuruldu.

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Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Gönyeli yönündeki trafiğin tek şeritten verileceği duyuruldu.

Gönyeli Çemberi ve Altınbaş petrol ışıkları arasında kalan yolda banket genişletme çalışmaları yapılacağından trafiğin tek şeritten verileceği bildirildi. Polis yolu kullanacak sürücüler yavaş ve dikkatli olmaları,  trafik işaretlerine de uymaları konusunda uyardı.

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