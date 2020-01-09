Dr. Fazıl Küçük anı parasının satışı sürüyor

Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro anı parasının satışı devam ediyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Dr. Küçük Anı Parası”ndan almak isteyenlerin Dr. Küçük Müzesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Tüm dünyada “0” Euro olarak basılan anı paraları Avrupa Merkez Bankası onaylı Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı gerçek Euro kağıtlarına basılıyor ve daha sonra lisans sahibi kişi veya kurumlara gönderiliyor.