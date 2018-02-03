Dr. Eray Deliceırmak'a veda...

69 yaşında yaşama veda eden, ülkenin sevilen simalarından, Anestezi Uzmanı Dr. Eray Deliceırmak için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tören düzenledi.

Besim: "Delicaırmak topluma ışık oldu"



Sağlık Bakanı Filiz Besim, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık görevini devraldığı ilk saatlerde Deliceırmak’ın ölüm haberiyle sarsıldıklarını ifade etti.



Besim, Deliceırmak’ın toplumun en zor zamanlarında zor bir mesleği icra ettiğini, mesleği yanı sıra sosyal alanlarda da topluma ışık olduğunu kaydetti.



Bakan Besim, “Bize düşen O’nu sevgi, saygı ve vefayla anmaktır. Bıraktıklarını ileri taşımaktır” diyerek, ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.



Dizdarlı: "Her konuda bize ışık oldu”



Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı da, bazı insanların bedenen yok olsalar da bıraktıkları izlerin yıllar da geçse anımsandığını belirterek, Dr. Eray Deliceırmak’ın da iz bırakanlardan olduğunu ifade etti.



Eray Deliceırmak’ın hekimliğe ve sosyal hayata damga vurduğunu belirten Dizdarlı, “Her konuda bize ışık oldu” dedi.



Tandoğdu: "Hekimliği yanı sıra, bir çok derneğin kurulmasında öncü oldu"



Deliceırmak’ın mesai arkadaşlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Tandoğdu, 1974’te doktor olan Eray Dekliceırmak’ın Türkiye'nin adaya askeri müdahalesi sırasında Kıbrıs’a gelerek Lefkoşa Türk Hastanesi’nde görev yaptığını ve yaralıların tedavisinde bulunduğunu kaydetti.



Tandoğdu, Deliceırmak’ın pratisyen hekim olmasına rağmen anestezi uzmanı olmadığı için 1978 yılında kurulan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özel olarak görevlendirildiğini ve uzmanlık eğitimini 1,5 yıl erteleyerek hastanede görev yaptığını kaydetti.



Tandoğdu, Deilceırmak’ın hekimliği yanı sıra, bir çok derneğin kurulmasında öncü olduğunu söyledi.

Ülkemizde trafik, çevre, sağlık gibi pek çok sivil toplum örgütünün kuruluşunda da emek veren Deliceırmak’ın vefatı, sevenleri ve ailesinin yanı sıra tıp dünyasında da derin üzüntüye neden oldu.

İş yaşamında, Devlet Hastanesi’nde Eski Başhekim Yardımcılığı da yapan Deliceırmak, burada düzenlenen törenin ardından öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.