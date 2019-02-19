Dr. Cemaller; “Hayat ertelenir ama hastalarım ertelenmez”

Devrim DEMİR

İşine en çok karışılan ve en çok eleştirilen mesleğin sahibi doktorların bir günü nasıl geçiyor bir bakalım.

Günümüzde insanların hayatını kurtarabilmek için gece gündüz çalışıp canlarını dişlerine takan emekçi doktorlar var.

Bunlardan biri Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahı Doktor Çağrı Cemaller.

365 gün her günü hastanede geçen fedakâr bir doktor.

Cemaller ile ‘adres kıbrıs’ dergisi için kısa bir söyleşi yaptık. Doktor Çağrı Cemaller, 24 saatinin nasıl geçtiğini anlattı.

Her günü hastanede geçen bir doktor için günlerin çok özellikli olmadığını ifade eden Cemaller, özel yaşantısında bir tek minik kızına yeterli zaman ayıramadığını anlattı.

Adada tek göğüs cerrahı olan Cemallar, 24 saat çalan telefonuna günün her saatinde bakmak zorunda.

Cemaller, arandığı her saatte hastaneye koşmak zorunda.

Ameliyat olan bir hastası varsa o gün 24 saat hastanede, hastası ile ilgilenmek zorunda olan genç ve fedakâr bir doktor.

“Bir gün hastanede olmazsam, beni görenler bugün evinde yoktun diye espri yapıyor” diyen Cemaller, zaman bulunca yemek yediğini, onun için öncelikli hastalarının olduğunu söyledi.

“BELKİ GÜN İÇİNDE OTURURUM, BELKİ OTURMAM”

Göğüs Cerrahı Doktor Çağrı Cemaller, “Sabah uyanıyorum mutlaka hastanedeyim. Yatan hastalarım var, rutin gezdiğim bölümler veya o gün ameliyatım varsa mutlaka bir telaş. Bölümümde bir servis olmadığı için hastalarım da farklı servislerde ve ben hepsini gezmek zorundayım. Bir günün nasıl geçtiğini anlamak mümkün değil, zaman bulursam yemek yerim. Gün içinde belki otururum belki oturmam, 365 gün hastanedeyim” dedi.

“KIZIMA ZAMAN AYIRAMIYORUM”

Oldukça yoğun bir iş temposu olan Doktor Cemaller, hastanede sürekli hasta takibi yaptığını, o gün hastanede değilse gece, sabaha karşı arandığı an mutlaka hastaneye gelmek zorunda olduğunu anlattı.

Arkadaşlarına yoğun iş temposu nedeniyle ayak uyduramayan Cemallerin en büyük sitemi 2 yaşındaki kız çocuğuna ayıramadığı zaman.

“Arkadaşlarımı ret etmek zorundayım, ama 2 yaşındaki kızım için bu aynı değil. Çok yoğun çalıştığım için onunla yeterince ilgilenemiyorum.”

“KENDİMDEN VERMEK ZORUNDAYIM”

“Uyku, yemek düzenim yok. Belli bir düzenim yok, sadece mesleğime odaklıyım” sözlerini kullanan Cemaller, bütün hastalarına teke tek cevap verip ilgilenmek zorunda ve 24 saatini sadece hastaları ile hastanede geçiren fedakâr doktorlardan biri.

Doktor Cemaller, “Hastalarım ertelenecek hastalar değil. Vicdanen bunu kaldıramam, kendimden vermek zorundayım” dedi.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS