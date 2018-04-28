DP'nin Lefkoşa adayı Okyay Sadıkoğlu

Demokrat Parti (DP), haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili olarak bazı kararlar aldı.



Parti Meclisi tarafından alınan kararalar DP Genel Başkanı Serdar Denktaş tarafından açıklandı.



Buna göre DP, Lefkoşa, Tatlısu, Vadili ve Dipkarpaz’da kendi adaylarını çıkaracak.



DP, Lefkoşa’da Okyay Sadıkoğlu, Tatlısu’da Hayri Orçan, Vadili’de Siyami Şimşek, Dipkarpaz’da Aslan Çebi’yi aday olarak gösterecek.

DP ayrıca, bağımsız adaylar olarak Çatalköy’de Serdar İlhan, Lapta’da Mustafa Aktuğ, Esentepe’de Sinan Güneş, Alsancak’ta Fırat Ataser, Gazimağusa’da İsmail Arter, İnönü’de Beyhan Gürgöze, Yeniboğaziçi’nde Katip Demir, İskele’de Halil Orun ve Büyükkonuk’ta Ahmet Sennaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

DP, diğer belediyelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini geriye kalan belediyelerle ilgili kararların gelecek hafta içinde duyurulacağını açıkladı.