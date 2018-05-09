DP'nin Lefkoşa adayı Gencay Eroğlu

24 Haziran’da gerçekleşecek yerel seçimde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Daha önce DP’de Parti Meclisi kararıyla Lefkoşa Belediye başkan adayı olarak açıklanan Okyay Sadıkoğlu adaylıktan vazgeçti, yeni aday 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Gencay Eroğlu oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, alınan kararı doğruladı, resmi açıklamanın bugünkü Parti Meclisi toplantısı sonrasında yapılacağını söyledi.

Özcafer, daha önce Lefkoşa belediye başkanı olarak açıklanan Okyay Sadıkoğlu ile ilgili de “Okyay bey, aday olmayı düşünmüştü, vazgeçti.” dedi.