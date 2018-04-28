DP'nin 1 Mayıs eklinliği iptal oldu

Demokrat Parti Parti Meclisi (DP), partinin Görneç Örgüt Başkanı Hasan Maraşlı’nın önceki gün trafik kazasında yaşamaını yitirmesi üzerine geleneksel 1 Mayıs pikniğini iptal etti.

DP’en yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Serdar Denktaş, iptal kararının Lefkoş İçe ve Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultrusuda Parti Melisi toplantısında alındığını kaydetti.

Denktaş, Hasan Maraşlı’nın acı kaybından duyduğu üzüntüyü de ifade ederek; “Allah rahmet eylesin. Çok güleç yüzlü bir arkadaşımızdı. Hem bölge, hem de bizim için büyük kayıp. Hasan Maraşlı’yı daima rahmet ve saygı ile anacağız. Onu unutmayacağız” dedi.

Öte yandan Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil de yaptığı yazılı açıklama ile, Maraşlı’nın ölümü nedeniyle köyde 6 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan köy etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.