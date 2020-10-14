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DP’den Tatar’a oy çokluğu ile destek

DP’den Tatar’a oy çokluğu ile destek

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi’nden Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda UBP cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a destek kararı çıktı.

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Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi’nden Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda UBP cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a destek kararı çıktı.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada kararın oy çokluğu ile alındığını ifade etti.

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