DP’den Denktaş’a destek

Demokrat Parti Genişletilmiş Parti Meclisi dün akşam toplanarak, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’a destek kararı aldı.

Gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında, daha önce bağımsız olarak cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Serdar Denktaş’ı destekleme önerisi üyelere sunuldu. Toplantıda yer alan Parti Meclisi üyeleri oybirliği ve alkışlarla öneriyi onayladı.

Denktaş: “Hedefim önce ikinci tur, sonra seçimi kazanmak”

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, verilen destekten dolayı herkese teşekkür etti.

Seçim çalışmaları ile ilgili adaylara ve Yüksek Seçim Kuruluna çağrı yapan serdar Denktaş, çalışmalar sırasında kimseyi tehlikeye atmadan, teknolojiyi kullanmak konusunda karar almak ve teşvik etme çağrısı yaptı.

Aday olmak gibi bir niyetinin ilk başlarda olmadığını ifade eden Serdar Denktaş, ancak gelen tepkiler ve bunun bir görev olduğunu hatırlatılması üzerine ve ‘keşke olsaydım dememek için aday olduğunu ve hedefinin ikinci tura kalmak, sonrasında da seçimi kazanmak olduğunu ifade etti.