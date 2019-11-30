DP'de yeni başkan Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılıyor. Başkanlığa tek aday Fikri Ataoğlu seçildi. Genel Başkanlığa tek adayın Fikri Ataoğlu'nın olduğu kurultayda eski genel başkan Serdar Denktaş veda konuşması yaptı.

Kurultayda söz alan Denktaş, "Bu bir veda değil, zorlu bir yolun başlangıcı" dedi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kararını henüz vermediğini belirtti. Denktaş'ın konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Genel sekreter Afet Özcafer'in, açılış konuşması ile başlayan kurultayda, 76 kişilik parti meclisin de okundu. Parti Meclisi’nde görev alacaklar önceden belirlendiği için seçim yapılmadı.

Kurultayın 14.00'te başlaması beklenirken gecikme yaşandı ve bir saatlik gecikmeyle 15.00'te başladı.