DP Kurultayı... Tek aday Fikri Ataoğlu
Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılacak.
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Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılacak.
DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda öğleden başlayacak kurultayda, başkanlığa tek adayın Fikri Ataoğlu olduğunu açıkladı.
Özcafer, açılış konuşmaları ile başlayacak kurultayda, 76 kişilik parti meclisinin de okunacağını, Parti Meclisi’nde görev alacakların önceden belirlenmesi nedeniyle seçim yapılmayacağını belirtti.
Kurultayın 14.00'te başlaması beklenirken gecikme yaşandığı belirtildi. Kurultay bir saatlik gecikmeyle 15.00'te başladı.
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Etiketler : DP Genel Kurultay, demokrat parti
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