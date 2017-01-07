Demokrat Parti 24 Aralık’ta X. Olağan Kurultayında seçilen Parti Meclisi, Genel Başkan Serdar Denktaş başkanlığında dün akşam ki toplantısında Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Dün akşam saat 18.00’de genel merkezde gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında, Genel Sekreterlik ve MYK’nın belirlenmesi için seçim sandığı kuruldu. Oylama gizli gerçekleşti.

Mehmet Erol Aktoprak, Afet Özcafer ve Kemal Hıfsıoğlu’nun yarıştığı Genel Sekreterlik görevine oyların büyük çoğunluğunu toplayan Afet Özcafer seçilirken, 9 kişilik MYK’nda ise şu isimler yer aldı: “Hüseyin Hakkı Çebi, Ozan Erenay, Mehmet Erülkü, Hande Kayasal, Refik Kuman, Nevzat Nevzat, Hasan Tosunoğlu, Eribe Yağcıoğlu, Osman Yalçın.”

MYK'da görev dağılımı, Cenevre Zirvesi sonrası yapılacak ilk toplantıda belirleneceği bildirildi.