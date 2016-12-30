DP de Cenevre'de olacak

Karara göre, DP’yi Cenevre’de DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş temsil edecek.

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleşecek 5’li konferansa katılma kararı aldı. Karara göre, DP’yi Cenevre’de DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş temsil edecek.

Denktaş: “Ülkenin birçok kesiminden gelen talep katılmamız yönünde”

Serdar Denktaş, Cenevre’ye katılması konusunda birçok kesimin büyük çoğunluğunun kendisin de bu zirveye katılması yönünde talep de bulunduğunu söyledi.

Denktaş; “Ülkede ki birçok kesimin büyük bir çoğunluğu, ‘Serdar Denktaş olarak Cenevre’de bulunun. Orayı boş bırakmayın. Ayrıca siz orada yer alırsanız bizde burada net bilgi sahibi olur, rahatlarız’ yaklaşımları sergiledi. Azınlık bir grup ise ‘gitmeyin. Suça ortak olmayın’ noktasında uyarılarda bulundu” dedi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş açıklamalarının ardından kararı Parti Meclisine bıraktı.

DP, Parti Meclisi oy çokluğu ile Cenevre’ye katılma kararı verdi…

Değerlendirme sonrasında Parti Meclisi oy çokluğu ile DP’nin Cenevre’de temsil edilmesi yönünde karar üretti. Karar oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti liderlerine yazılı bir mektup göndererek, 12 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Kıbrıs Zirvesi ve 5’li konferansa davet etmiş, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, davete icabet edip, etmeme kararlarını 24 Aralık’ta gerçekleşecek X. Olağan Kurultayı sonrası olaşacak yeni kurullarda değerlendireceğini açıklamıştı.