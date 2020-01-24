Doyasıya eğlence yaşandı

Başkent Lefkoşa’nın değişilmez eğlence mekanlarından Meril Restaurant’ta eğlence hız kesmeden sürüyor. Özellikle hafta sonları gerek ailelerin gerekse arkadaş gruplarının tercih ettiği mekanda konuklar bir yandan leziz yemekleri yerken, diğer yandan sanatçıların söylediği şarkılarla kendilerinden geçiyor.

Geceye başarılı iş kadınlarından Aşkım & Fazıla Kozmetik direktörleri Fezile Fahrioğlu ve Aşkım Fahrioğlu da katıldı…