Dövizin seyri korkutuyor

Haftaya 5,13 ile başlayan Sterlin, dün 5,27’yi aştı… Dolar ise 3,76’dan 3,82’ye yükseldi… Dövizin seyrindeki yükseliş vatandaşı korkuturken, uzmanlar ise bunun tek nedeni olarak Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri hareket başlatılabileceği açıklamasına işaret etti…

Fehime ALASYA

Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri hareketi başlatılabileceğini açıklaması dövize olumsuz yansıdı.

Haftaya 3,74’lü seviyelerden başlayan USD/TL kuru, dün gün içinde 3,8350 seviyesini gördü.

İngiliz Sterlini 5.27, Euro 4.68 seviyelerinden işlem görür oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün ABD’ye oldukça sert bir üslup içeren konuşmasının ardından, yükselişe geçen dövizin, süreçte yaşanacaklara ilişkin seyrindeki olumsuz değişikliğin devam etmesinden endişe duyuluyor.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri hareketi başlatılabileceğini açıklaması üzerine, ABD ile Türkiye’nin bölgede karşı karşıya gelmesinden endişe duyuluyor.

Türkiye’de yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı dövizdeki hareketliliğin başladığını belirten uzmanlar, yaşanacak olan gelişmeler doğrultusunda tırmanışın devem edebileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, askeri hareketin başlamaması gibi iyimserlik durumunda, Türk Lirası’nın kayıplarını hızla toparlaması, dövizin düşüşe geçmesini öngörüyor.

Hızlı yükseliş kokutuyor

Hafta başına 5,13 ile başlayan Sterlin, dün 5,27’yi aşarken, Dolar ise 3,76’dan 3,82’ye yükseldi.

Dün 4,67 sularında olan Euro, 15 Ocak Pazartesi sabahına 4,55 dolaylarında güne başlamıştı. Uzmanlar, vatandaşın pek çok kalemde kullandığı Sterlin ’in Haziran 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyelerde salınmaya devam ettiğini belirtiyor.

Merkez Bankası resmi döviz kurlarına göre, dün gün içerisinde seyreden başlıca kurlar ise şöyle;

Sterlin alış: 5.2443, Sterlin satış: 5.2717, USD alış: 3.8150, USD satış: 3.8219, Euro alış: 4.6679,

Euro satış: 4.6763

Uzmanlar yorumladı…

Günlük piyasa analizi ve yorumlarında bulunan İktisat Bank hazine Müdürü Emre Değirmencioğlu, bu yükselişin devam edebileceğini ön görürken, Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay ise Türkiye’nin söz konusu operasyona girmesi halinde Türk Lirası’nın daha da değersizleşeceği ve bu yükseliş devam edeceğini belirtti. Güryay “Politik bir risk ortaya çıkacak” dedi.

“Arfin endişeleri okların yönünü yukarıya çevirdi”

Sterlin’in de Haziran 2016 Brexit gününden bu yana en yüksek seviyelerde salınmaya devam ettiğini ifade eden Değirmencioğlu, yükselişin devam edeceğini öngördü.

Değirmencioğlu, uzun süredir 3,75 seviyesinin etrafında yön arayan USD/TL kurunun, Afrin endişelerine paralel yönünü yukarıya çevirdiğini belirterek, “Teknik manada, aşağıda 3,79 yukarda ise 3,73 – 3,98 hareketinin % 50 ortalaması olan 3,856 seviyeleri takip edilebilir.” dedi.

İktisat Bank hazine Müdürü Emre Değirmencioğlu:

“Sterlin en yüksek seviyelerde salınmaya devam ediyor”

“Önceki günün ilk yarısında oldukça dalgalı bir seyir izleyen Türk mali piyasaları, her ne kadar günün ikinci yarısında ABD ile anlaşıldı haberlerine paralel kısmen toparlasa da, kırılgan sürecinin devam ettiğini gördük.

Olası bir iyimserlik durumunda, Türk Lirası’nın kayıplarını hızla toparlaması olası görülüyor. Öyle ki, önceki gün ABD ile Afrin hususunda anlaşıldığı haberi Borsa’nın günü % 2 artışla tamamlamasına neden oldu.

Hafta sonu alevlenen ve hafta başından beri korunan sancılı hava, dün günün ilk yarısında bir kademe daha arttı. USD/TL kuru 3,84 seviyesine yaklaşırken, Borsa cephesinde satış eğilimi ağır bastı. Haliyle, tahvil faizlerinde de yükseliş tedirginliğe paralel korundu. Günün ikinci yarısında ise, ABD ile mutabakata varıldığına yönelik haber akışı (ABD’nin bölgedeki yetkili ağzı olan Dillon’un açıklamaları) TL’de rahatlamaya yol açtı. USD/TL kuru hızla 3,7850 seviyelerine gerilerken, hisse senedi rallisinde geride kalan BIST100 endeksi, günü % 2 yükselişle tamamladı.”

Dolarda ‘Afrin’ endişelerine paralel yükseliş

“Yurtdışı piyasalarda ise risk iştahı korunsa da, emtia fiyatlarında kısmi gerileme ile borsalarda sınırlı da olsa kar satışları görülüyor

İşlem hacminin % 25’nin geçtiği Güney Kore’de dijital para birimlerine yönelik başlayan regülasyonun başka ülkelere de sıçrayacağı endişesi, sert satışları beraberinde getiriyor.

Aralık ayında 20 bin dolara dayanan Bitcoin dün sabah 10 bin doları sınırında işlem gördü.

Uzun süredir 3,75 seviyesinin etrafında yön arayan USD/TL kuru, Afrin endişelerine paralel yönünü yukarıya çevirdi.

Teknik manada, aşağıda 3,79 yukarda ise 3,73 – 3,98 hareketinin % 50 ortalaması olan 3,8560 seviyeleri takip edilebilir.”

“Sterlin en yüksek seviyelerde”

“Türk mali piyasalarında dolar TL’ye karşı değer kazanırken, yurtdışı piyasalarda ise doların zayıf seyri korunmaya devam ediyor. Özellikle, Avrupa Merkez Bankası’nın toparlayan Avrupa ekonomilerine karşı uzun süredir yürüttüğü ultra gevşek para politikasından beklenenden biraz daha erken çıkacağı algısı ile EUR/USD paritesi 1,23 seviyesinin kıyısına kadar yükselirken (son 3 senenin zirvesi); benzer bir şekilde AB’den daha yumuşak bir çıkış (soft-Brexit ) algısının oturması ile Sterlin‘in de Haziran 2016 Brexit gününden bu yana en yüksek seviyelerde salınmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,38 seviyelerinde dinlenen Sterlin’in bir sonraki hedefi 1,4180 seviyesi olarak ön plana çıkıyor (orta vadeli beklenti). Görüleceği üzere, hem Euro’nun hem de Sterlin’in değer kazandığı; Dolar’ın ise değer kaybetmeye devam ettiğini görüyoruz. Piyasalarda var olan risk iştahını devamı olarak takip ettiğimiz bu süreç, ABD’de piyasaları rahatsız edecek bir enflasyon gelene kadar devam edecek gibi görünüyor.”

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay:

“Birçok gösterge bundan olumsuz etkilenecek”

“Bu tamamen Türkiye’nin Suriye ile ilgili yaklaşımıdır. Düzenlenmesi konuşulan operasyonla ilgili bir dalgalanma var. Esas sebebi budur. Dünyada ciddi bir değişiklik olmadı.

Bu operasyona girilirse Türk Lirası daha da değersizleşecek, bu yükseliş devam edecek.

Politik bir risk ortaya çıkacak. Dünya piyasasından bir etki olmadı, son dalgalanma Türkiye’nin kararıdır.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’den çıkma ihtimali de yükselmiş olur, kötü bir senaryo bizi bekliyor olabilir ama ne kadar kötü olur onu bilemiyorum. Türkiye ekonomisi bu durumdan olumsuz etkilenecek. Nereden baksak bu bir savaş durumudur.

Türkiye ekonomisi, dolayısıyla KKTC ekonomisi de olumsuz etkilenecek.

Yatırımcılar çıkarsa sıcak para geri yurt dışına dönecek ve tük parası değersizleşecek.

Bu durumda yükselişin önüne geçmek mümkün değil.

Ekonomi, kurlar, faizler, zincirleme olarak değişikliğe gidecek. Birçok gösterge bundan olumsuz etkilenecek.

Bu operasyon olmaz da bir anda olumlu bir hava yaşanırsa, operasyon olmazsa düşüş olabilir… Dövizdeki artış geriye doğru harekete de geçebilir…”