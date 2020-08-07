“Dövizdeki yükseliş değerlendirilecek”

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ziyaret sonrası çeşitli konuların değerlendirileceğini belirten Başbakan Tatar, dövizin çıkışını da izlediklerini, toplantıda 2021 yılını bütçesi ile ilgili çalışma yapılacağını kaydetti.

Pandemi dönenimdeki olumsuzlukların giderilmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Tatar, ciddi bir destek ihtiyacının da ortada olduğunu kaydetti.

2021 yılına yönelik tahminler yapmanın zor olduğuna işaret eden Tatar, Türkiye ile de görüştüklerini kaydetti.

Dövizdeki yükselişin Bakanlar Kurulu gündeminde olacağını ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

Döviz kurunun sabitlenmesinde hukuki sıkıntılar olabileceğini ama piyasanın da beklentiler olduğuna işaret eden Tatar, dövizde tırmanışa bağlı olarak yönlendirmeler olabileceğini söyledi. Tatar, hemen karar almak yerine birkaç gün beklemenin daha iyi olacağı görüşünü de belirtti.

100 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalarının başladığın söyleyen Tatar, şu anda acil bir durum olmadığını, Ayaktan Tanı’nın da pandemi kliğinin de hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100 yataklı kendi ameliyathanesi ve ilgili birimleri ile pandemi hastanesi yapılması için talimat verdiğini söyleyen Tatar, çalışmaların da önümüzdeki hafta başlayacağını kaydetti.

Hastanenin yapılması planlanan 500 yataklı yeni hastaneye ayrılan BRTK arkasındaki araziye yapılacağını da ifade etti.

KAPALI MARAŞ...

Başbakan Tatar, KAPALI MARAŞ’ın yakın bir gelecekte eski sahiplerine iadesi ile KADEMELİ olarak yerleşime açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başbakan Tatar, çalışmaların son aşamaya gediğini de kaydetti.

Başbakan'ın Maraş'la ilgili ifadeleri şöyle:

"Ankara'da yaptığım temaslar içerisinde maraş açılımı da vardır. Hükümetimizin ilk günlerinde bir ezberi bozmuş, 46 yıldır hayalet şehri olarak maraşın orada kapalı olarak kalması artık insan haklarına da aykırı bir durum olduğu söz konusu olduğundan ve şu anda geçmişteki yapılan spekülasyona rağmen Maraşın iadesinin söz konusu olmadığı, zaten vakıflara ait bir arazi, üzerinde bulunan oteller ve konutlarla ilgili zaten yüzlerce başvuru TMK’da mevcuttur, dolayıısyla Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda, Türkiye ile de istişare içerinde orasının yakın bir gelecekte kademeli olarak yerleşime açılması ve orada mülk sahibi olan vakıflar idaresinin haklarına halel gelmeksizin, insanların başvurmalarıyla eski sakinlerine iadesi ve dolayısıyla kademeli olarak, bölge bölge oranın yerleşime açılmasıyla KKTC turizmine kazandıracağı büyük bir potansiyel ve gazimağusa liman şehrine, turizm şehrine, zaten Maraş’ın büyük bir bölümü açık, kapalı Maraş’ın 5 kilometrekare ama sahil şeridinin turizmde olan bu değerli haliyle ve uluslararası bir marka olarak açılması KKTC’ye çok şeyler kazandıracaktır. Bunu halkımız zaten çok iyi biliyor. Bunun envanter çalışmaları, teknik çalışmaları hukuki boyutuyla hep ele alınmıştır. Artık o noktaya yavaş yavaş gelinmektedir. Bunu Ankara temaslarımızda da değerlendirdik, ona göre çalışmalarımızı sürdürülmekteyiz. Çeşitli paydaşlar aramaktadır, soru sormaktadır. Dolayısıyla bu çalışmaların da ilerletilmekte ve son noktasına doğru gelinmekte olduğunu kamuoyuyla paylaşmak isterim.”

“Devlet önce kendi çalışanına sorumludur”

Devletin önce kendi çalışanına, emeklisine sorumlu olduğunu söyleyen Tatar, devlet çalışanları ve emeklinin korunmasının piyasaya yansıyacağını ve dengenin de kendi içinde sağlanacağını kaydetti.

“Pandemi hastanesi çalışmaları haftaya başlayacak”

Döviz kurlarındaki artışın toplumda büyük endişeye neden olduğunu söyleyen Tatar, Bakanlar Kurulu’nda bütçeye yönelik görüşmeler yapılacağını, şimdiden 2021’e yönelik planlamaların başlayacağını ve Ankara’ya yapılan temasın değerlendirileceğini kaydetti.

Salgın sonrası açılımda çok büyük bir tahribatın önlenmesi için çalışıldığını söyleyen Tatar, kesinti yapılan maaşların neredeyse tamamının ödendiğini ifade etti.

2021 yılına yönelik kaynak akışı nasıl sağlanacak sorusunun gündeminde olduklarını belirten Tatar, “Pandemiyi büyük başarıyla atlatıyoruz. Temmuz sonrası gerek turistlerin gerek öğrencilerin adaya dönmesi konusunda doğru mesajlar verdik. Eğitim Bakanlığı YÖK’le kontenjanla ilgili çalışmalarda bulunuyor. Türkiye’yle de tüm bunları paylaştık” dedi.

Dövizle ilgili alınacak kararda sivil toplum örgütleri ve Ticaret Odası ile Sanayi Odası gibi kurumların da görüşlerinin alınarak değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da en başından beri sağlık altyapısı ile ilgili çalışmalarımızın sürdüğünü bilir. 100 yataklı kendi ameliyathanesi olan bir hastane yapılacak 200 dönüm içerisine. Salgın sonrasında da bir bulaşıcı hastalıklara yönelik hastanemizin olması iyidir… Şu anda 160 solunum cihazımız var” şeklinde konuştu.

Girne’de Mustafa Çağatay İlkokulu isminde tam donanımlı bir okul yapıldığını ve ziyaret ettiğini anlatan Tatar, 10 Milyon TL yatırım yapıldığını söyledi.

“Kurun piyasaya etkilerini 2021 bütçe çalışmalarına yansıtacağız”

Kurun sabitlenmesi sorularına yönelik cevap veren Tatar, “Bir ekonomist olarak birkaç gün bekleyerek kurun nerede sabitleneceğini görmemiz düşüncesindeyim. Kurun piyasaya etkilerini 2021 bütçe çalışmalarına yansıtacağız. Devlet kendi çalışanlarını ve emeklilerini korumak zorundadır tabii ki özel sektör ve esnaf biz ne yapacağız diyebilir ve bunda haklıdır ama kamu çalışanlarına atılan adım esnafa da yansır ve denge sağlanır. Açılma sağlansa da hala aynı noktada olmayan oteller, seyahat acenteleri, otobüs, taksicileri korumak için dünya kadar katkı ve yardım yapılıyor. Seçime gidilmeden 2021 bütçesinin sunulması yönünde Maliye Bakanlığı çalışmalarını başlatmıştır” şeklinde konuştu.