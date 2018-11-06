Didem MENTEŞ

Türkiye’de yaşanan son siyasi gelişmeler nedeniyle son haftalarda döviz kurlarında düşüş yaşanıyor. Ekim ayı başlarında 6.10 TL’den işlem gören Dolar dün 5,3 TL’lere geriledi. Sterlin ise 8.00 TL’lerden 6,98 TL’ye kadar inerken, Euro kuru ise 7.00 TL’lerden 6,10 TL’ye kadar düştü.

Uzmanlar, dövizdeki düşüşü, Türkiye’nin Amerika ile olan ilişkilerinin düzelmesine ve Rahip Brunson’ın iade edilmesine ve Türkiye’ye sıcak para akışına bağladı.

YENİDÜZEN’e konuşan ekonomist ve siyaset uzmanları, Türkiye’de ekonomideki yapısal sorunların henüz tam olarak çözülmediğini belirterek, dövizdeki düşüşün “kısa vadeli bir iyileşme” olduğuna işaret etti.

Güryay: “Dövizdeki düşüş siyasidir, ekonomide hiçbir iyileşme olmadı”

“Dövizdeki düşüş ekonomik değil siyasidir. Rahip Brunson'ın iade edilmesi, Türkiye’nin Amerika ile olan ilişkilerin düzelmesinin sonucudur” diyen Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, ekonomik açıdan hiçbir iyileşme olmadığını dile getirdi. Güryay, Türkiye’deki enflasyon artışı, dış borçlar ve cari açık açısından ekonomik verilerde hiçbir düzelme olmadığını vurguladı.

“Dövizdeki düşüş kısa vadeli bir iyileşmedir. Uzun vadede devam edip etmemesi Türkiye’nin bundan sonra atacağı adımlarla ilgilidir” diyen Güryay, 2019 yılında Türkiye ekonomisinde ciddi bir küçülme görüleceğini belirtti.

Siyaset Bilimci Azgın: “Türkiye’ye sıcak para akışı var”

Dövizde yaşanan düşüşün sadece Rahip Brunson olayına bağlanacak bir düşüş olmadığını belirten YDÜ Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın, Türkiye’ye bir yerlerden sıcak para akışı olduğunu, bu para kaynağının ne olduğunu zamanın göstereceğini söyledi.

Rahip Brunson olayında, Türkiye’nin zayıf giden parasının siyasi krizle incinebilir olduğunun görüldüğünü aktaran Azgın, siyasi krizlerin ekonomik krizlere çok ciddi anlamda sebep olabildiğini vurguladı.

“Dövizdeki düşüş ekonomik değil siyasidir. Rahip Brunson iade edilmesi, Türkiye’nin Amerika ile olan ilişkilerin düzelmesinin sonucudur” diyen Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, ekonomik açıdan hiçbir iyileşme olmadığını dile getirdi

Ekonomist Doç Dr. Erdal Güryay:

“Dövizdeki düşüş siyasidir, ekonomide hiçbir iyileşme olmadı”

Dövizde bir iyileşme olduğunu ancak bunun devam etmesinin olası olmadığının sebeplerini anlatan Ekonomist, akademisyen Doç. Dr. Erdal Güryay, şöyle konuştu:

“Dövizdeki düşüşün sebebi siyasidir. Türkiye’de Rahip Brunson'ın iade edilmesi, Amerika ile olan ilişkilerin düzelmesi sonucudur. Ekonomik verilerde hiçbir iyileşme yoktur. Bugün Türkiye’de enflasyon açıklandı, neredeyse beklenenin 1 puan üzerinde enflasyon açıklandı. Ekonomik verilerde pek bir düzelme görülmüyor ne enflasyon açısında ne de cari açık açısından. Türkiye’de 2019 yılında % 99 küçülmeye gidecektir. Tüm bunlar ortada dururken, artı Türkiye’nin yabancı para cinsinden borçları olduğu gibi ortada dururken bu dövizdeki düşüşün veya TL’nin değer kazanmasının aslında uzun vadeli olması çok da olası değil diye düşünüyorum. Kısa vadeli bir iyileşmedir bu ama uzun vadede devam edip etmemesi Türkiye’nin bundan sonra atacağı adımlarla ilgilidir. Çünkü bütün ekonomik veriler ortada duruyor. Dış borç, enflasyon artış yönünde, faizler yine çok yüksek. 2019’da ciddi bir küçülme geliyor. Tüm bunlar ortadayken dövizdeki bu istikrarın uzun vadede sürmesinin olmayacağını düşünüyorum ama yine de Türkiye’nin bu anlamda alacağı önlemler önemlidir. Bunu sürdürmek için bu anlamda yapabileceği bir şey varsa tabi ki sürdürebilir. Ama önemli olan politikalardır ancak öyle bir şey de görünmüyor. Yakında Türkiye’de yerel seçim var, büyük bir ihtimalle bütçeden harcamalar yapılacak. Tüm bunlar 2019’da kötü trendi devam edeceği yönündedir. Geçici bir iyileşme var ama bunun devam etmesi pek olası değil”

Dövizde yaşanan düşüşün sadece Rahip Brunson olayına bağlanacak bir düşüş olmadığını belirten YDÜ Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın, Türkiye’ye bir yerlerden sıcak para akışı olduğunu, bu para kaynağının ne olduğunu zamanın göstereceğini söyledi.

YDÜ Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın:

“Türkiye’ye bir yerlerden sıcak para akışı var”

Dövizde yaşanan düşüşün sadece Rahip Brunson olayına bağlanacak bir düşüş olmadığını belirten YDÜ Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın, şunları söyledi:

“Dövizdeki düşüş hiç kimse tarafından beklenmedik bir durumdu. Bu konuda bütün tahminleri alt üst eden bir düşüş var. Ama bir taraftan da bu düşüş nere kadar devam edecek, yılsonuna kadar tekrar artış olacak mı o da şüpheli. Türkiye de bir yerlerden sıcak para akışı var ama nereden kaynaklandığını zaman gösterecek. Ama tabi bu düşüş bütçe açığına ve olan borçlarına yetecek mi? Bu düşüş bütçe açığına rağmen devam edebilir mi bu soru işaretidir. Tabi bu düşüş sadece Rahip Brunson olayı ile açıklanacak bir düşüş değildir. Dövizin iki hafta, 1 ay daha düşeceğini öngörüyorum ama nere kadar gider emin değilim. Sıcak para akışı nasıl yapıldı, nere yapıldı tam ortaya çıkmadı. Nere kadar daha düşüş olur şüpheliyim. Rahip Brunson olayı neydi? Zaten zayıf giden paranın siyasi krizle düşüşünü gördük. Yani zayıf ekonomik ve finans durumunun, siyasi krizle ne kadar incinebilir olduğunu gördük. Siyasi krizlerin ekonomiye kötü yansımasına gebedir, Türkiye’nin ekonomik yapısı… Siyasi krizler ekonomik krizlere çok ciddi anlamda sebep olabiliyor. Şuanda düşüş var. Düşüş de devam edecek diye öngörüyorum ama bundan 3 ay sonra yeni bir siyasi kriz olursa, Türk Lirası yeniden yükselmemeye dayanabilir mi ondan şüpheliyim. Ağustos ayında yaşadığımız o sert çıkışı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şu anda düşüş sıcak para akışıyla palyatif gibi görünüyor ama ekonomideki yapısal sorunlar henüz tam çözülmedi.”