Dövizde düşüş

ABD ile gerilen ilişkiler sonrasında ciddi değer kaybı yaşayan TL, hızla toparlanıyor.

Hafta başında 7 lira seviyesini aşan, dün akşam saatlerinde 6.43 civarında olan dolar/TL, bugün 5.9674 seviyesine kadar geriledikten sonra 6.0550 civarında seyretti. Kur, 12 Ağustos'ta gördüğü tarihi zirveden bu yana yaklaşık yüzde 15 gerilemiş oldu.

2 gün önce 8 lirayı aşan Euro/TL ise 6.8690 seviyesinden fiyatlandı.

TL'deki bu değerlenmede TCMB'nin TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan aşağı çekmesi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirleri ile birlikte BDDK'nın swap hamlesi etkili oldu.

Dünya'nın aktardığına göre, TCMB'nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ve TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile bir toplantı yapacağı haberi kurda iyimser havayı destekledi.

Analistler Türk Lirası'nda spekülatif atakların sınırlandığını belirterek, fiyatlamalarda normalleşme sinyallerinin geldiğini belirtiyor.