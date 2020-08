Döviz tırmanışta!

Döviz kurları Türk Lirasına karşı yükselişte…

An be an değer kaybeden TL, dünden beri Sterlin, Euro ve Dolar karşısında gitgide düştü., Dün 9,20 TL’den işlem gören Sterlin, bugün 30 kuruştan fazla tırmanışa geçerek 9,56 TL’ye piyasada yer almaya başladı.

Euro ise dün 8,20 TL’yken bugün 8,59 TL’ye ulaştı.

Dolarda da 20 kuruştan fazla artış oldu. 7,01 TL’de piyasada satışta olan Dolar, bugün itibariyle 7,26 Liraya çıktı.

Bir haftadır büyük bir yükseliş yaşayan döviz kurları karşısında Türk Lirası ‘saat başı’ değişerek değer kaybediyor…