Döviz satışını durduran bankalar var!

YENİDÜZEN

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, ABD ile devam eden ‘gergin’ ilişkiler döviz kurlarının sıçramasına neden oldu.

Türkiye serbest piyasasına göre sabah saatlerinde 6.24 TL’yi gören dolar kuru şu anda 5.98 TL’den işlem görüyor.

Yine sabah saatlerinde 7 TL’yi aşan Euro ise şu anda 6.86 TL…

Sterlin ise 8 TL’yi gördü. Şu anda serbest piyasaya göre 7.61 TL'den işlem görüyor.

Ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle KKTC’deki bazı yerel bankalar, bu sabah itibariyle döviz satışını durdurdu.