Döviz krizinin 1 yılı…

Türkiye’deki siyasi gelişmeler, seçim süreci ve faiz oranlarınla ilgili alınan kararlar nedeniyle patlak veren döviz krizinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti.

Sterlin: Ağustos 2018: 8.79 TL/ Temmuz 2019: 7.14 TL

Euro: Ağustos 2018: 7.85 TL / Temmuz: 6.29 TL…

Dolar: Ağustos 2018: 7 TL/ Temmuz: 5.61 TL

YENİDÜZEN

Türkiye’deki siyasi gelişmeler, seçim süreci ve faiz oranlarınla ilgili alınan kararlar nedeniyle patlak veren döviz krizinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında TL’nin eridiği, adeta ‘pula döndüğü’ günlerden bugüne kurlarda kademeli seyir sürdü.

İş dünyasını endişelendiren ‘kriz’ sonrası piyasada dönem dönem az da olsa rahatlama yaşandı.

TC piyasalarına göre Ağustos 2018’ten bugüne kurlar rekora koşsa da, Sterlin’de 1.80 TL, Euro’da 1.56 TL, Dolar’da ise 1.26 TL’lik kayıp yaşandığı kayıplara geçti.

Ağustos ayında 8.79 TL’den işlem gören Sterlin dün günü 7.14 TL’den kapattı.

Euro ise 7.85 TL’den 6.29 TL’ye geriledi.

Döviz krizinde neredeyse 7 TL’ye dayan Dolar ise dün 5.61 TL’ye düştü.

Sterlin: Ağustos 2018: 8.79 TL / Temmuz 2019: 7.14 TL

Döviz krizinin yaşandığı Ağustos ayında 8.79’e kadar tırmanışa geçen Sterlin, geçtiğimiz yıl boyunca kademeli seyrini sürdürdü.

Aralık’a kadar düşüş trendine giren ve 6.83 TL’ye gerileyen Sterlin, bu yıl Mart ayından itibaren yeniden yükseldi.

7.16 TL’ye çıkan Sterlin, Nisan’da 7.77 TL’ye, Mayıs’ta ise 7.86 TL’ye dayandı.

Mayıs sonu itibariyle gerilemeye geçen Sterlin, Haziran’ı 7.35 TL’den kapattı.

Dün itibariyle ise 6.99 TL’den işlem gördü.

Sterlin’deki 1 yıllık kayıp, 1.80 TL olarak kayıtlara geçti.

Sterlin’in ay ay dağılım şöyleydi: Ağustos: 8.79 TL, Eylül: 7.89 TL, Ekim: 7.13 TL, Kasım: 6.64 TL, Aralık: 6.74 TL. Ocak: 6.85 TL, Şubat: 7.08 TL, Mart: 7.27 TL, Nisan: 7.77 TL, Mayıs: 7.86 TL, Haziran: 7.35, Temmuz: 6.99 TL.

Euro: 7.85 TL’den, 6.29 TL’ye…

Sterlin gibi, Euro da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında rekora ulaştı. Bazı aylar Euro’da düşüş yaşansa da, bazı aylar kademeli yükseliş sürdü.

Ağustos 2018’te 7.85 TL’ye çıkan, Euro dün günü 6.29 TL’den kapattı.

Eylül’den Şubat’a kadar Euro’daki kademeli düşüş sürdü.

Mart ile Mayıs aylarında Euro’da yeniden yükseliş yaşandı.

Mart’ta 6.14 TL’den işlem gören Euro, Mayıs’ta 6.55 TL’ye çıktı.

Haziran’da ise aybaşında 6.55 TL olarak kayıtlara geçse de 1 Temmuz itibariyle 6.32 TL’den işlem gördü.

Euro’daki yıllık kayıp 1.56 TL…

Dolar: En az düşüş…

Sterlin ve Euro’ya göre en az düşüş Dolar da yaşandı.

Dolar; döviz krizinde neredeyse 7 TL’ye dayansa da dün 5.61 TL’ye düştü.

Dolardaki 1 yıllık kayıp 1.26 TL olarak kayıtlara geçti.

Ay ay dolardaki seyir şöyleydi: Ağustos: 6.87 TL, Eylül: 6.63 TL, Ekim: 5.94 TL, Kasım: 5.41 TL, Aralık: 5.21 TL, Ocak: 5.27 TL, Şubat: 5.20 TL, Mart: 5.37 TL, Nisan: 5.48 TL, Mayıs: 5.96 TL, Haziran: 5.83 TL, Temmuz: 5.64 TL.