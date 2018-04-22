“Döviz konusundaki tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Bakanlar Kurulu’nun döviz kurlarındaki yükselmeye karşı açıkladığı önlemleri memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

KTTO’dan yapılan açıklamada, resmi para birimi olarak kullanılmakta olan Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kayıplarının ekonomik durgunluğa ve sabit gelirli yurttaşların alım gücünde ciddi oranda kayıplara neden olduğu belirtilerek, “Bakanlar Kurulu’nun açıklamış olduğu tedbirler, döviz kuru yükselişlerinin hane halkı ve piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır” ifadesi kullanıldı.

“Hiç kuşku yok ki, bu önlemler döviz kurlarındaki artışlardan kaynaklanan etkileri sıfırlamaya yetmeyecektir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşletmelerimiz ve hane halkı, kur risklerini yönetebilmek için dikkatli ve ihtiyatlı davranmalı; kur riski almaktan kaçınmalıdırlar. Hükümetimiz ise, kur dalgalanmalarının etkileri azaltmak kadar ekonomik büyüme ve verimliği teşvik edici önlemler almaya devam etmelidir.Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu konudaki görüş ve önerilerini hükümetimiz ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.”