Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybının yarattığı ve yaratacağı sıkıntıların imkan dahilinde önlenmesi, giderilmesi için Meclis'te yer alan tüm siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla özel bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Gelecek hafta Pazartesi, dövizdeki artışın ya da daha doğru bir ifadeyle Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybının yarattığı ve yaratacağı sıkıntıların imkan dahilinde önlenmesi/giderilmesi için Meclis'te yer alan tüm siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla özel bir toplantı yapılacak. Hükümet, ekonominin farklı paydaşlarının görüşlerini alarak döviz ve eriyen alım gücü konusunda atacağı adımları netleştirecek”.