“Döviz düştü, kimi fiyatlarda geriledi ancak pahalılık sürüyor”

Dila ŞİMŞEK

Dövizdeki düşüşe rağmen ürün fiyatlarında yeterli indirim yapılmaması tüketici kadar küçük esnafı da etkiliyor.

Bazı ürünlerde indirim olmasına rağmen genel olarak piyasadaki pahalılığın devam ettiğini söyleyen küçük marketler, ürünlerin çoğunlukla ithal olmasının en büyük etken olduğuna dikkat çekti.

“Ülkemizde üretim olmaması, piyasayı olumsuz yönde etkiliyor” diyen esnaf, ürün fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini, fakat ekonomideki olumsuz etkinin süreceğini belirtti.

YENİDÜZEN küçük market sahipleri ile görüştü, sıkıntıları dinledi.

“Bazı ürün fiyatlarında düşüş var ama…”

Döviz nedeniyle çoğu esnafın ‘mecburen’ ürünlerini daha pahalıya satmak zorunda kaldığını anımsatan küçük marketçiler, toptancıların fiyat belirlemesinin pahalılıkta etkisi olduğunu aktardı.

“Çerez, kahve, sakız vs. gibi ürünlerin fiyatında bir düşüş var, yakında başka ürünlerde de fiyat düşüşü olabilir” diyen küçük esnaf, ekonomik şartlar ele alındığında pahalılığın ‘pek de değişmeyeceğini’ ifade etti.

Piyasanın canlanması için fiyatlarda indirim ve ülkede de üretim olması gerek” diyen küçük market sahipleri, fiyatların düşebileceğini ancak ekonominin canlanmayacağını savundu.

Küçük marketçiler ne dedi? Küçük marketçiler ne dedi?

İbrahim Karadeniz:

“Fiyatlar belki düşebilir ama ekonominin iyiye gideceğini düşünmüyorum”



“Dövizin yükselmesiyle, çoğu esnaf mecburen ürünlerini daha pahalıya satmak zorundadır. Kıbrıs’ın ekonomik şartları ele alındığında pahalılık pek de değişmeyecek. Kıbrıs’ta üretim yeterli olmadığından, çoğu ürünü veya sebze meyveyi dışarıdan ithal etmemiz gerekiyor. Bu da ithal edilen ürünün daha pahalı alınmasına, dolayısıyla daha pahalıya satılmasına yol açıyor. Bu durum ürünlere zam olarak yansıyor. Aynı zamanda toptancılar da zor durumda çünkü zam gelmiş olan ürünü pahalıya alıp, kâr payı ekleyerek marketlere sattıklarında, bu ürünü neredeyse iki katı fiyatıyla satıyor. Bunun sonucunda ise zan altında kalıyorlar.

Fiyatlar belki düşebilir ama ekonominin iyiye gideceğini düşünmüyorum. Çerez, kahve, sakız vs. gibi ürünlerin fiyatında bir düşüş var, yakında başka ürünlerde de fiyat düşüşü olabilir. Fakat dövizin durumuna bakarsak, TL hep değer kaybettiğinden, ekonominin canlanacağını veya düzeleceğini sanmıyorum.”

Emrah Gönen:

“Döviz düştüğü halde fiyatlarda değişen bir şey yok”

“Hayat artık çok pahalı. Dövizin yükselmesiyle sadece market ürünlerindeki pahalılıktan değil, yaşam koşullarındaki fiyatların artışından da etkilendik. Fiyatlar birden yükselince her şeye iki kat zam geldi. Ben pahalılığı toptancılara ve ürünlerin ithal edilmesine bağlıyorum. Şimdi döviz düştüğü halde fiyatlarda bir değişiklik yok. Fakat devletin de aldığı önlemlerle bu durumun düzeleceğine inanıyorum.”

Javed Hussain:

“Market fiyatlarının biraz daha düşeceğine inanıyorum”

“Ben iki senedir buradayım. İlk geldiğimde hayat daha ucuzdu. Fakat son birkaç ayda dövizle birlikte fiyatlar çok arttı. Şimdi döviz biraz düşmüş olsa da, bazı ürünler haricinde fiyatlarda bir azalma yaşanmadı. Çünkü toptancılardan malı hâlâ pahalıya alıyoruz. Bu sebeple de ürünler aynı fiyata satılıyor. Bu durum tabii ki bizim işlerimizi de olumsuz etkiledi. Fakat ben market fiyatlarının biraz daha düşeceğini düşünüyorum.”

Günay Yıldız:

“Böyle devam ederse her şeyin daha kötüye gideceğini düşünüyorum”

“Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Dövizin yükselmesiyle ürün fiyatlarına zam yapılması olağan. Fakat TL’nin yaşadığı değer kaybıyla, ürün fiyatları da çok yükseldi. Sadece market ürünleri veya sebzeler değil, genel ihtiyaçlarımızda da pahalılık var. Ekonomi çok kötüye gidiyor ve düzeleceğini düşünmüyorum. Çünkü fiyatlardaki zam, bizim satışlarımızı da olumsuz etkiledi. Piyasanın canlanması için fiyatlarda indirim ve ülkede de üretim olması gerek. Fakat fiyatların düşmesi için de biz toptancıdan ve tüccarlardan malı daha ucuza alabilmeliyiz.”