Döviz düştü gözler piyasada

Ekonomi uzmanları uyardı: “Kurdaki düşüşe aldanmayınız”

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelere paralel, döviz kurlarında son günlerde yaşanan düşüş, gözleri piyasaya çevirdi.

Sektör temsilcileri akaryakıtta kısa süre sonra bir indirimin beklentisini dile getirirken, elektrikte ise Aralık ayına kadar yeni bir düzenlemeye gidilmeyeceği ifade edildi, ‘indirim’ sinyali de verilmedi

Dövizdeki düşüşün yılsonuna kadar sürmesi öngörüsünü paylaşan uzmanlar ise, ‘tasarrufun’ ön planda tutulmaya devam edilmesi uyarında da bulundu

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Ahmet Dargın: “Aralık ayına kadar herhangi bir düzenlemeye yok”

Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan: “Benzinde 54 kuruş,

Euro Dizel’de 71 kuruşluk düşüş beklentimiz var.”

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay:“Kurlar Ocak sonuna kadar düşecek, sonrasında yeniden yükselecek.”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı, Finans Uzmanı Ercan Ayfer: “Vatandaşlar kurlardaki düşüşe aldanmasın, tasarruf etmeyi birinci sırada tutsun”

Ayşe GÜLER

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelere paralel, döviz kurlarında son günlerde yaşanan düşüş, gözleri piyasaya çevirdi.

Türk Lirası’nın değer kazanmaya başlaması, bu durumun akaryakıt ve elektrik fiyatlarına yansıyıp, yansımayacağını sorusunu da gündeme getirdi.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos’ta rekor seviyeye ulaşan kurlarda, dün itibarıyla yüzde 15.35 ila yüzde 17.91 oranında değer kaybı yaşandı.

Dövizdeki düşüşün elektrik fiyatlarına yansıyıp, yansımayacağını değerlendiren Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Ahmet Dargın, daha önce açıklandığı gibi Aralık ayına kadar herhangi bir düzenlemeye gidilmeyeceğini söyledi.

Dargın, dövizdeki düşüşün yılbaşından sonra sürmesi, Dolar 4.39 TL seviyesine inmesi durumunda dahi elektrik fiyatlarında ne artış ne de düşüş yapılacağını, ‘stabil’ seyrin süreceğini kaydetti.

Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, fon oranları aynı kalmak koşulu ile dünkü tabloya göre benzin fiyatında 54 kuruş, gazyağında 59 kuruş, Euro Dizel’de ise 71 kuruşluk düşüşün beklendiğini aktardı.

Gelecek hafta Çarşamba günü akaryakıtta ‘fiyatlandırma günü’ olduğunu belirterek, Fidan, son sözü siyasi iradenin söyleyeceğini ifade etti.

“Ocak ayına kadar düşecek”

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, dövizdeki düşüşün Ocak ayına kadar devam edeceğini, 2019’un ilk çeyreğinden sonra da yeniden yükselişe geçeceği öngörüsünü paylaştı.

Güryay, dövizdeki dalgalanma nedeniyle birçok yurttaşın harcamalarını kısıtladığını söyleyerek, “Vatandaşlar geleceği öngöremediği için bugünkü ihtiyaçlarından, satın alma planlarından vazgeçiyor” dedi.

Öte yandan Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı, Finans Uzmanı Ercan Ayfer, Sterlin’in yılsonuna kadar 7-7,5 TL, Dolar’ın 5.65 TL, Euro’nun ise 6 TL seviyesinde seyredeceğini öngördüğünü kaydetti.

Ayfer, vatandaşların kurlardaki düşüşe aldanarak, döviz geliri olmamasına rağmen, bu şekilde borçlanmamasını istedi.

EKONOMİ VE FİNANS UZMANLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay:

“Kurlar Ocak sonuna kadar düşecek,

sonrasında yeniden yükselecek”

Ekonomist Doç. Dr. Erdal Güryay, dövizdeki düşüşün Ocak ayına kadar devam edeceğini, 2019’un ilk çeyreğinden sonra da yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.

Güryay, Türkiye’nin ekonomik verilerinde ciddi değişiklik yaşanmadığını, enflasyon ve faiz oranlarının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Buna bağlı olarak üretimde ciddi şekilde daralma yaşandığını ifade eden Güryay, 400 milyar dolarlık borcu bulunduğunu söyledi.

Güryay, “Türkiye, yeni yılın ilk yarısında ciddi oranda yurt dışı ödemeleri ile karşı karşıya kalacak. Bunların birçoğu da özel şirketler.” dedi.

Ekonomi daralırken, birçok şirketin gelirlerinin azalacağını belirten Güryay, ödemelerin nasıl yapılacağının belirsiz olduğunu, dövize olan talebin yeniden artacağını aktardı.

“Vatandaş bugünkü ihtiyaçlarından vazgeçti”

Güryay, dövizdeki dalgalanma nedeniyle birçok yurttaşın harcamalarını kısıtladığını söyleyerek, “Vatandaşlar geleceği öngöremediği için bugünkü ihtiyaçlarından, satın alma planlarından vazgeçiyor” dedi.

Şu anda kurların aşağıya çekilmesine rağmen, bu durumun vatandaşların psikolojisi üzerinde ‘kalıcı’ etki görmediğini belirten Güryay, “Vatandaşlar dövizdeki bu seviyeleri kabul edip, harcamalarını artırmadı” şeklinde konuştu.

“Akaryakıtta indirim yapmak, elektriğe göre daha kolay”

Güryay, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında ‘indirim’ olasılığı ile ilgili de değerlendirme yaparak, şöyle konuştu: “Akaryakıtta indirim yapmak daha kolay… Ancak elektrikte indirim yapmak o kadar kolay değildir. Elektrikte toplu alımlar, uzun süreli alımlar söz konusu. Aldığı zamanki kur neyse onu ödeyecek. Bir sonraki alımda kur düşerse, indirim o zaman söz konusu olabilir.”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı, Finans Uzmanı Ercan Ayfer:

“Vatandaşlar kurlardaki düşüşe aldanmasın,

tasarruf etmeyi birinci sırada tutsun”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı, Finans Uzmanı Ercan Ayfer, Sterlin’in yılsonuna kadar 7-7,5 TL, Dolar’ın 5.65 TL, Euro’nun ise 6 TL seviyesinde seyredeceğini öngördüğünü kaydetti.

Ayfer, vatandaşların kurlardaki düşüşe aldanarak, döviz geliri olmamasına rağmen, bu şekilde borçlanmamasını istedi.

Ani sıçramaların ödeme takviminde sıkıntı yaratabileceğine değinen Ayfer, “Tasarruf etmeyi birinci planda tutsunlar. Harcama gerekli mi diye sorsunlar” dedi.

İngiltere’de Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşması sonrasındaki sancılı sürece bakıldığında yeniden seçime gidilebileceğini dile getiren Ayfer, bu durum nedeniyle Sterlin’in son 3 yılın en düşük seviyesinde olduğunu aktardı.

ELEKTRİK FİYATLARINDA DURUM NE OLACAK?

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Ahmet Dargın:

“Aralık ayına kadar herhangi bir düzenlemeye yok”

Dövizdeki düşüşün elektrik fiyatlarına yansıyıp, yansımayacağını değerlendiren Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Ahmet Dargın, daha önce açıklandığı gibi Aralık ayına kadar herhangi bir düzenlemeye gidilmeyeceğini söyledi.

Dargın, dövizdeki düşüşün yılbaşından sonra sürmesi, Dolar 4.39 TL seviyesine inmesi durumunda dahi elektrik fiyatlarında ne artış ne de düşüş yapılacağını, ‘stabil’ seyrin süreceğini kaydetti.

“Yakıtları daha önce düşük döviz kurundan ardından da yüksek kurdan satın aldık” diyen Dargın, “O dönemde tarifeleri artırsaydık şu anda indirim yapabilecektik.” şeklinde konuştu.

AKARYAKITTA GERİLEME YAŞANACAK MI?

Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan:

“Benzinde 54 kuruş,

Euro Dizel’de 71 kuruşluk düşüş beklentisi”

Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, fon oranları aynı kalmak koşulu ile dünkü tabloya göre benzin fiyatında 54 kuruş, gazyağında 59 kuruş, Euro Dizel’de ise 71 kuruşluk düşüşün beklendiğini aktardı.

Gelecek hafta Çarşamba günü akaryakıtta ‘fiyatlandırma günü’ olduğunu belirterek, Fidan, son sözü siyasi iradenin söyleyeceğini ifade etti.

Fidan, devletin Fiyat İstikrar Fonu’nda sübvanseye ettiği oranı tekrar yerine koyacağını dile getirerek, bu oranın ne kadar olacağını bilmediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatlarına yapılan zamda hükümetin 10 kuruş ile 29 kuruş arasındaki miktarı sübvansiye ettiğini hatırlatan Fidan, “Bu fiyatlandırmada da düşüşteki bir kısmı kendi fonuna ekleyecek bir kısmında da fiyatlarda indirime gidecek” dedi.

Fidan, dünya piyasasındaki benzin değerlerinin bir önceki değerlere göre ortalama yüzde 12.03 düşüş yaşandığını da söyledi.

Bu bağlamda Euro Dizel’de yüzde 5.68, gazyağında yüzde 6.89, dolarda ise ortalama 6.44 oranında gerileme görüldüğünü kaydetti.

NEYDİ, NE OLDU?

% 15.35 ila % 17.91 değer kaybı

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos’ta rekor seviyeye ulaşan kurlarda, dün itibarıyla yüzde 15.35 ila yüzde 17.91 oranında değer kaybı yaşandı.

3.5 aylık dönemde Dolar’da yüzde 17.25’lik, Euro’da yüzde 17.91, Sterlin’de ise yüzde 15.35’lik gerileme görüldü.

15 Ağustos’ta rekor seviyeye ulaşan Dolar, dün itibariyle yüzde 17.25’lik değer kaybı yaşandı.

Hatırlanacağı üzere Dolar 15 Ağustos itibarıyla 6.55 TL’den işlem görüyordu. Dün ise günü 5,42 TL’den kapattı.

Euro’da ise 3 aylık değer kaybı yüzde 17.91 olarak kayıtlara geçti. 15 Ağustos’ta 7.78 TL’den işlem gören Euro, dün günü 6.14 TL’den kapattı.

Sterlin’de ise yüzde 15.35’lik gerileme görüldü. 15 Ağustos’ta 8.27 TL seviyesine çıkan Sterlin dün 7 TL’den işlem gördü.