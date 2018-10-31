Döviz düştü, fiyatlarda düşüş beklentisi

Döviz kurlarında son günlerde düşüş yaşanması gözleri fiyatlara çevirdi. Marketçiler tüccarın pahalı sattığını iddia etti, Benzinciler Birliği indirim için sürecin takip edildiğini söyledi. Elektrikte ise hükümet olası yüksek zammı engelledi ancak indirim pek mümkün görünmüyor

Didem MENTEŞ

Döviz kurlarında son günlerde düşüş yaşanmasına rağmen piyasadaki fiyatlarda çok etkili olamadı. Marketlerdeki fiyatların, tüccarların indirim yapmamasından kaynaklandığına işaret eden Süpermarketçiler Birliği Platformu, indirim yapılması için tüccara baskı unsuru oluşturduklarını dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ise dövizin düşmesine rağmen belirsizliğin devam ettiğine dikkat çekerek, fiyat dengesinin henüz rayına oturmadığı, zamanla kendi içinde dengesini bulacağına dikkat çekildi. Bakanlık yetkilileri, Hükümetin elektrikte zam yapılmasını engellendiğini dolayısıyla fiyatlarda düşüş yapılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Benzinciler Birliği ise dövizde bir düşüş olduğunu ancak sürecin biraz daha takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN geçtiğimiz günlerde 4 markette inceleme yapmış, fiyatlarda dalgalı seyir sürerken kimi ürünlerin fiyatlarının arttığı kimin de azaldığı görülmüştü.

Başbakanın Aralık ayı sonuna kadar elektriğe zam yapılmayacağını söylediğini anımsatan Okandan, “devlet zaten yapılması gereken zammı engelledi, nasıl düşüş yapılsın” dedi.



Nizam: “Bizim baskımızla bazı tüccarlar indirim yaptı, bazılar yapmadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Süpermarketçiler Birliği Platformu Başkanı Tansel Nizam, dövizin % 22 ila 23 oranında gerilemesine rağmen bazı tüccarların fiyatlarda indirim yapmadığını, bazı tüccarların da marketçilerin baskısıyla indirim yaptığını ancak yetersiz olduğunu söyledi.

“Biz, bizim baskımızla indirim yapmalarını değil dövizin % 20’lere gerilediği fiyattan yeni liste göndermelerini istiyoruz” diyen Nizam, Hükümetin de bu konuda adım atmadığını dile getirdi.

Okandan: “Belirsizlik devam ediyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan ise dövizde bir düşüş olmakla birlikte hala daha belirsizliğin devam ettiğini ekonomistlerin de dile getirdiğini söyleyerek, “Dövizde geriye bir gidiş var fakat tam anlamıyla rayına oturdu gibi bir durum yok. Piyasadaki fiyatlar kendi içinde kendi dengesini bulacaktır” dedi. Elektrik fiyatlarında ise bir düşüşün söz konusu olmadığını belirten Okandan, “Başbakan Aralık sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi. Devlet zaten yapılması gereken zammı engelledi, nasıl düşüş yapılsın” dedi.

Gözler akaryakıt ve gaz da…

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, dövizde bir düşüş olduğunu ancak sürecin biraz daha takip edilmesi gerektiğini söyledi. Çağdal, otomatik fiyatlandırma sistemine göre akaryakıt fiyatının belirlendiğini, bu fiyatlandırmanın 15 günde bir olduğunu ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağının bilgisinde olmadığını aktardı.

ELEKTRİK: ZAM KARARI ENGELLENDİ, İNDİRİM YOK

Enerji ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan ise dövizde geriye bir gidiş olduğunu fakat tam anlamıyla rayına oturmadığını, piyasadaki fiyatların zamanla kendi içinde dengesini bulacağını aktardı

Enerji ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Okandan:

“Dövizde geri bir gidiş var fakat tam anlamıyla rayına oturdu gibi bir durum yok”

Enerji ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan, şunları söyledi: “YENİDÜZEN’de de ekonomistlerin yaptığı açıklamalara göre dövizde bir düşüş olmakla birlikte hala daha belirsizlik devam ediyor. Piyasada fiyatların yükseldiği noktada eğer tüccar geçmişte yüksek kur üzerinden ithal ettiği mal varsa onun maliyetine girmiştir, bu boyutu da var. Dolayısıyla piyasada dövizde geriye bir gidiş var fakat tam anlamıyla rayına oturdu gibi bir durum yok. Piyasa kendi içinde kendi dengesini bulacak” dedi.

Okandan, Ticaret Dairesi’nin market denetimlerinin de sürdüğünü söyledi.

Elektrik fiyatlarında bir düşüşün söz konusu olmadığını belirten Okandan, “devlet zaten yapılması gereken zammı engelledi, nasıl düşüş yapılsın” dedi.

AKARYAKIT

Benzinciler Birliği ise dövizde bir düşüş olduğunu ancak sürecin biraz daha takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal:

“Sürecin biraz daha takip edilmesi gerekir”

Sürecin biraz daha takip edilmesi gerektiğini söyleyen Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, şunları söyledi: “Bilindiği gibi otomatik fiyatlandırma diye bir sistem var. Bu otomatik fiyatlandırma 15 iş gününde birdir. O dönem içerisinde akaryakıt fiyatı ve dolar kuru takip dilip, ortalaması alınarak yeni fiyat belirlenir. Bunu bir süre daha beklememiz gerekir. Dolar kuru biraz geriledi, uluslar arası petrol fiyatına da bakmak lazım, bu ikisi önemlidir. Şuan küçük bir düşüş açıkçası görülüyor ama bu 15 günlük sürecin tamamlanması lazım. Şuanda bu süreç ne zaman tamamlanır bilgimde değil. Ona göre Hükümet kararını verir.”

MARKETLER

Marketlerdeki fiyatların, tüccarların indirim yapmamasından kaynaklandığına işaret eden Süpermarketçiler Birliği Platformu, indirim yapılması için tüccara baskı unsuru oluşturduğunu belirtti

Süpermarketçiler Birliği Platformu Başkanı Nizam:

“Dövizin % 20’lere gerilediği fiyattan yeni liste göndermelerini istiyoruz”

Süpermarketçiler Birliği Platformu Başkanı Tansel Nizam, dövizin % 22 ila 23 oranında gerilemesine rağmen bazı tüccarların fiyatlarda indirim yapmadığını, bazı tüccarların da marketçilerin baskısıyla indirim yaptığını ancak yetersiz olduğunu söyledi. “Biz, bizim baskımızla indirim yapmalarını değil dövizin % 20’lere gerilediği fiyattan yeni liste göndermelerini istiyoruz” diyen Nizam, Hükümetin de bu konuda adım atmadığını dile getirdi.

Nizam, şöyle konuştu: “Ticaret Odası ile bir toplantı yaptık. Tüccarlara gönüllü olarak baskı unsuru yapma kararı aldık. Giyim sektöründe bu kolay ama gıda sektöründe tüccar daha cimri davranır. Bazı tüccarları bastırıyoruz, bazı neticeler de aldık ama umduğumuz düzeyde değil. Dövizin % 22- 23 gerilediği bu dönemde beklediğimiz fiyat düşüş listeleri bize gelmiyor. Hükümetin, Ticaret Odası ile yaptığımız toplantıda temsilcisi bile yoktu. Hükümet maalesef bu işlerin peşinden gidemiyor. Yasalardan dolayı mı üzerine gidemiyor bilmiyorum. Hükümet bir de günlük işlerin peşinden koştuğu için gerçek işleri yaptıramıyor. Hükümet, tüccara ‘bu malı bu fiyattan satacaksın’ diyemez. Eğer dövizi ona bir fiyattan tedarik ederse bunu söyleyebilin. Bunun için de bir emirname lazım. Bunu da yapmadıkları için dolayısıyla müdahale de yapamıyorlar. Süpermarketçiler Birliği Platformu olarak bizim beklentimiz; döviz % 20- 30 arttığında tüccar 3 tane liste yolladı ama şuanda döviz düştü ve 1 tane liste gelmedi. Biz bazılarına ‘bir kampanya yapalım, düşün’ diyoruz, bazı tüccarlar yapıyor. Ama bizim baskımızla olan yeterli değil, bizim istediğimiz onların % 20 fiyatları geri çekecek liste yollamalarıdır. 15 bin civarında ürün vardır. Beklentimizin çok gerisindedir.”