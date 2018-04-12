Döviz durmuyor, akaryakıt fiyatları tırmanıyor…

Güneydeki akaryakıt fiyatları kuzeye göre litre başına 1 ila 3 TL arasında daha fazla… Türkiye’nin akaryakıt fiyatları ile Kuzey Kıbrıs arasında ise 90 kuruş ila 1.80 TL arasında daha fark var…

Kuzeyde 98 oktan kurşunsuz benzin 4.37 TL, 95 oktan benzin 4.19 TL, Euro Dizel 4.02 TL, gazyağı ise 3.78 TL satışa sunulurken, güneyde ise ortalama fiyatlara göre 98 oktan benzin 6.29 TL, 95 oktan benzin 6.57 TL, Euro Dizel 6.57 TL ve gazyağı ise 4.23 TL’den alıcı görüyor.

Türkiye’deki ortalama fiyatlar ise 98 oktan benzin 6.00 TL, 95 oktan benzin 5.97 TL, Euro Dizel 5.34 TL, gaz yağı ise 4.72 TL’den tüketiciye ulaşıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatların güneyden ve Türkiye’den daha ucuz olduğunun altını çizdi. Fidan, önceki akşam akaryakıta yapılan zammının dünyadaki petrol fiyatlarının anormal derecede yükselmesinden ve Dolar kurunun yukarı çıkması nedeniyle kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

95 oktan benzin: Kuzey: 4.19 TL / Güney: 6.57 TL / Türkiye: 5.97 TL

98 oktan benzin: Kuzey: 4.37 TL / Güney: 6.29 TL / Türkiye: 6.00 TL

Euro Dizel: Kuzey: 4.02 TL / Güney: 6.57 TL / Türkiye: 5.34 TL

Gazyağı: Kuzey: 3.78 TL / Güney: 4.23 TL / Türkiye: 4.72 TL

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyindeki akaryakıt fiyatları son 15 ayda % 34 oranında zamlanırken, 2017’den bu yana 8 kez değişimle 3 sefer indirim, 5 kez de zam gören akaryakıt fiyatları, adanın güneyi ve Türkiye’deki fiyatlara yaklaştı…

Zamlara karşın fiyatların güneyden ve Türkiye’den daha ucuz olduğu da görüldü.

2017’den günümüze 8 kez değişim gösteren fiyatlarda 3 sefer indirim, 5 kez de zam yapıldı.

10 Nisan’da yapılan son zamla birlikte 98 oktan kurşunsuz benzin 4.37 TL, 95 oktan benzin 4.19 TL, Euro Dizel 4.02 TL, gazyağı ise 3.78 TL’ye yükseldi.

Güneydeki akaryakıt fiyatları kuzeye göre 1 ila 3 TL arasında değişim gösterirken, Türkiye’nin de kuzeye oranla 90 kuruş ila 1.80 TL arasında daha pahalı olduğu görüldü.

Kuzey daha ucuz

Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıta son yapılan zam 5 ila 7 arasında değişen oranlarla tüketiciye yansıdı. Zamla birlikte uzeyde 98 oktan kurşunsuz benzin 4.37 TL, 95 oktan benzin 4.19 TL, Euro Dizel 4.02 TL, gazyağı ise 3.78 TL oldu.

Kıbrıs’ın güneyinde ise bölge bölge değişen akaryakıt fiyatlarının daha pahalı olduğu dikkat çekti. En ucuz ile en pahalı akaryakıt fiyatlarının ortalamasına göre; 98 oktan benzin 6.29 TL, 95 oktan benzin 6.57 TL, Euro Dizel 6.35 TL ve gazyağı ise 4.23 TL’den satışa sunuluyor.

Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının da güneyden ucuz, kuzeyden pahalı olduğu görüldü. Türkiye’deki ortalama fiyatlara göre 98 oktan benzin 6.00 TL, 95 oktan benzin 5.97 TL, Euro Dizel 5.34 TL, gaz yağı ise 4.72 TL’den tüketiciye ulaşıyor.

Fidan: “Zam kaçınılmazdı”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, önceki akşam akaryakıta yapılan zammının dünyadaki petrol fiyatlarının anormal derecede yükselmesinden ve Dolar kurunun yukarı çıkması nedeniyle kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Fidan, “daha önceden tüketiciye yansıtılmayan bastırılmış bir fiyat vardı. Hükümet hazineyi biraz daha koruma gıyabında hareket ediyor ve fondan bunu karşılamak yerine fonu çok az oynamalarla sabit tutuyor. Dünya piyasasındaki artışı otomatik olarak fiyatlara yansıtıyor” dedi.

Fidan, Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatların güneyden ve Türkiye’den daha ucuz olduğunun altını çizdi.

Fidan: “Bizdeki fiyatlandırma birçok kalemle oluşyor”

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, devletin daha önce çok fazla fon aldığını, belirli dönem fiyatları sabit bıraktıklarını belirterek, 18 Mayıs 2017 tarihinden itibaren fiyatların uzun süre değişmediğini aynı kaldığını söyledi. Bu süre zarfında dünya piyasasında dolar fiyatlarının yükseldiğini, yükselmesine rağmen fonların hep geri çekildiğini, yukarı alınmadığını aktaran Fidan, 18 Mayıs 2017 tarihinden 29 Kasım 2017’ye kadar fonlarda düşme görüldüğünü aktardı. 2018’de seçim sonrasında şimdiki Hükümetin fiyatlarda artış yaptığını çünkü fondan sübvanseye edecek kaynakları kalmadığına işaret eden Fidan, 18 Mayıs 2017’de 1 liranın üzerinde fon alırken, bugün dahi 0.79 fon aldıklarını kaydetti.

Fidan, önceki akşam yapılan akaryakıt zammının dünyadaki petrol fiyatlarının anormal derecede yükselişinden kaynaklandığını, bir yandan da Dolar kurunun yukarı çıkmasından kaynaklandığını dile getirdi. Fidan, “Fiyatlandırma yapılırken 21 takvim gününde petrol borsasının açıkladığı değerler ele alınır. Bunlar 15 tanedir ve bugünlere tekamül eden Merkez Bankası Efektif Satış Dolar kurunun ortalaması ele alınır. 15 günlük yakıt ortalamaları, 15 günlük dolar ortalamasıyla çarpılır. O dönemin fiyatlandırılması için o yakıt bu ortalamada bu TL fiyatındadır diye değerlendirilir. Ondan sonra fiyatlandırma tablosu da konur. Eğer Fiyat İstikrar Fonu değiştirmeyeceklerse, bir önceki döneme göre akaryakıt fiyatlarında yükselme varsa, otomatik olarak zam gelir. Eğer fiyatlarda düşme yapacaklarsa fonu değiştirmemek kaydıyla otomatik olarak fiyatlara indirim gelir” dedi.

Türkiye’de katkılı Euro Dizel 5.37 TL, katkısız Euro Dizel 5.34 TL, 95 oktan benzin 5.97 TL, 98 oktan benzin 6.00 TL olduğunu açıklayan Fidan, “Türkiye’de sabit bir ÖTV uygulanışı var. Türkiye’de Fiyat İstikrar Fonu ile oynama durumu yok. belirgin bir ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) değeri var. Dünya piyasasında bir artış gözlemlendiği anda o artış miktarları kadar ÖTV fiyatı oynar, aşağı gittiği miktarda da ucuzlama olur. ÖTC adı altında sabit bir miktar alınır. Bizde fiyatlandırma birçok kalemle oluşuyor” şeklinde konuştu.

Güneyde fiyatlar:

Genel (ortalama)

Kurşunsuz 95 – 1,232 Euro

(en düşük 1,204 – en yüksek 1,264)

Kurşunsuz 98 - 1,286 Euro

(en düşük 1,259 – en yüksek 1,395)

Diesel - 1,243 Euro

(en düşük 1,209 – en yüksek 1,279)

Gazyağı 0,828

(en düşük 0,797 – en yüksek 0,900)

Lefkoşa (ortalama)

Kurşunsuz 95 – 1,225 Euro

(en düşük 1,204 – en yüksek 1,249)

Kurşunsuz 98 - 1,283 Euro

(en düşük 1,259 – en yüksek 1,309)

Diesel - 1,240 Euro

(en düşük 1,209 – en yüksek 1,259)

Gazyağı– 0,825 Euro

(en düşük 0,804– en yüksek 0,899)

Mağusa (ortalama)

Kurşunsuz 95 – 1,235 Euro

(en düşük 1,219 – en yüksek 1,249)

Kurşunsuz 98 - 1,285 Euro

(en düşük 1,274 – en yüksek 1,290)

Diesel - 1,245 Euro

(en düşük 1,240 – en yüksek 1,249)

Gazyağı 0,826

(en düşük 0,819 – en yüksek 0,847)

NOT: Vakıflar Bankası’nın 5.11’lik Euro bazındaki kur dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır