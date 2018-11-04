Döviz değil ‘patates krizi’

Bu yıl ki rekoltenin düşük olması, ithal patatesin de bir türlü piyasaya girememesi patatesin adeta karaborsaya düşmesine neden oldu. Piyasada tek tük marketlerde kalan patates fiyatı 12 ila 25 TL arasında satışa sunuldu. Yeni hasat yavaş yavaş başladı…

Didem MENTEŞ



Uzun süredir sıkıntı yaşanan patates ürünü piyasada tükendi, mevcut ürünlerin fiyatları ise rekor kırdı. Hava koşulları nedeniyle bu yıl ki rekoltenin düşük olması, ithal patatesin de bir türlü piyasaya girememesi patatesin adeta karaborsaya düşmesine neden oldu.

Piyasada tek tük marketlerde kalan patates fiyatı 12 ila 25 TL arasında satışa sunuldu.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, bir üreticinin yeni hasada başladığını, yeni ürünün dün piyasaya girmeye başladığını belirterek, 20 Kasım itibariyle fiyatların dengeleneceğini dile getirdi.

Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği (KIBSEM) Genel Sekreteri Hakkı Haktanır ise Tarım Bakanlığı’nın ülkeye 400 ton patates ithali yapılması için kendilerine izin verdiğini söyleyerek, “ürün araştırmalarımız devam ediyor, AB standartlarına uygun analizlerden geçen ürünü bulursak Pazartesi patatesi ülkeye getireceğiz” dedi.

Bu yıl ki rekoltenin düşük olmasından dolayı sıkıntıların yaşandığını aktaran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, “Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi de hala daha patates getirme gayreti içerisindedirler. Onlar getirebilmişseler getirecekler. Toptancılar da gerekli sağlık koşullarını bulursalar ithal patatesi ülkeye sokacaklar. Günün sonunda iş bir noktaya varacak” dedi.

Dün ve bugün iki üreticinin yeni hasada başladığını, yeni ürünün dün piyasaya girmeye başladığını belirten Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, 20 Kasım itibariyle fiyatların dengeleneceğini dile getirdi.

Halkseven: “Yeni ürün piyasaya girmeye başladı”

Patatesin piyasada kalmaması nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirten Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, dün itibariyle yerli ürünün piyasaya girmeye başladığını açıkladı.

“Dün bir üreticinin hasada başladı, bugün başka bir üreticimiz, 15 Kasım’da da başka üreticimiz hasada başlayacak” diyen Halkseven, 20 Kasım’dan sonra fiyatların dengeleneceğini söyledi.

Tüketicinin çok ucuza patates yiyemeyeceğini üzülerek söylediğini ifade eden Halkseven, “maliyetlerimiz o kadar bir yükseldi ki her şey 2,5 katı oldu. Bir torba gübreyi 68 TL’ye alırken 170 TL oldu. 50 TL’ye olan ilaç 125 TL oldu. Mazot, elektrik, işçilik maliyetleri yükseldi. Çok ucuz olmayacak çok pahalı da olmayacak. Bir fiyat dengelemesi yapmaya çalışıyoruz. Bu fiyat dengelemesi de 8- 10 tane üreticimiz hasada başlarsa piyasadaki fiyatlar dengelenecek” dedi.

Patatesin yurt dışında getirmenin artık zor olduğunu çünkü oradaki fiyatlar da arttığını belirten Halkseven, “yurt dışından sadece 100 ton patates bağlantımız vardı, bunlar analizlerden geçerse önümüzdeki hafta gelecek ama kesin değil” dedi.

Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği (KIBSEM) Genel Sekreteri Hakkı Haktanır ise Tarım Bakanlığı’nın ülkeye 400 ton patates ithali yapılması için kendilerine izin verdiğini, AB standartlarını geçen ürünün bulunması halinde Pazartesi günü ürünün getirileceğini aktardı

Haktanır: “Analizlerin tümünde geçen ürünü bulursak Pazartesi getireceğiz”

Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği (KIBSEM) Genel Sekreteri Hakkı Haktanır ise Tarım Bakanlığı’nın ülkeye 400 ton patates ithali yapılması için kendilerine izin verdiğini söyledi. Bakanlığın, GDO tahlilinden toprak metal tahliline kadar AB standartlarına uygun tüm aşamaların yapılması şartı koyduğunu söyleyen Haktanır, ithal edilecek ürünün bu analizlerden temiz çıkması ve tüm koşullara "uygun olması halinde ürünün getirileceğini belirtti. Haktanır, “ürün araştırmalarımız devam ediyor, bu analizlerden geçen ürünü bulursak Pazartesi patatesi getireceğiz” diyerek, ülkeye gelecek patatesin fiyatının ne olacağının henüz belli olmadığını dile getirdi.

Yeterli yağışın ve soğuk havanın olmaması nedeniyle bu yıl ki rekoltenin düşük olmasından kaynaklı sıkıntıların yaşandığını aktaran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticilerin ve toptancıların çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Şahali: “400 ton ithal izni verdik, yeni ürün hasadı da başlıyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ülkeye ithal edilen Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi’ne ait olduğunu, devletle bir bağı bulunmadığını anımsatarak, “TÜK neden getirmez diye sorular soruluyor. Bunu söylemek kolay değil ama TÜK’ün parası yoktur. 1 ay süren ihale prosedürü falan vardır” dedi.

Erkut Şahali, şuanda piyasada bulunan yerli patatesin 2017 Kasım- Aralık’ta ekilen, hasadının da Nisan ila Mayıs 2018’de yapılan patates ürünü olduğunu söyledi. Bu yılki rekoltenin 16 bin ton gerçekleşmesi beklenirken, yağış azlığı ve gerekli soğuğun oluşmaması nedeniyle üretimin 6 bin ton olarak gerçekleştiğini dolayısıyla arz noktasında bir kısıtlılık olduğu için fiyatın yükseldiğini aktardı. Şahali, “buna kimsenin anlık müdahale şansı yoktu” dedi.

Önümüzdeki hafta yerli son bahar ürünü patatesin hasat edilmeye başlayacağını vurgulayan Şahali, bakanlık olarak Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği’ne de 400 ton ithalat izni verdiklerini söyledi. Şahali, “toptancılar eğer gerekli sağlık koşullarını bulursalar ülkeye sokacaklar. Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi de hala daha patates getirme gayreti içerisindedirler. Türkiye ve Hollanda’dan getirmeye çalışıyorlar. Onlar getirebilmişseler getirecekler. Günün sonunda iş bir noktaya varacak” dedi.