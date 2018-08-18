DÖVİZ DALGALI

Ayşe GÜLER

Diplomatik kriz ve siyasi gelişmeler nedeniyle hafta ortasında başlayan, dün öğle saatlerine kadar da etkisini gösteren dövizdeki düşüş, yerini yükselişe bıraktı.

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcıya verdiği mesajlar sonrası kurlardaki düşüş sonrasında yaşanan hareketlilik iş dünyasını daha da endişelendirdi.

Hafta başında 7.85 TL olan Euro dünkü yükselişe rağmen günü 7.05 TL’den kapattı, 5 günlük kayıp, %10.19 olarak kayıtlara geçti.

Sterlin ise yeni haftanın ilk günü 8.79 TL olsa da dünkü artışa rağmen 7.87 TL’den günü kapattı, 5 günde TL karşısında %10.46 oranında değer kaybetti.

Dolar ise Pazartesi gününden Cuma’ya kadar %10.18 değer kaybetti, 6.87 TL’den 6.14 TL’ye geriledi.

STERLİN’DE %10.46 ORANINDA DEĞER KAYBI… Sterlin ise yeni haftanın ilk günü 8.79 TL olsa da dünkü artışa rağmen 7.87 TL’den günü kapattı, TL karşısında %10.46 oranında değer kaybetti. Dolar ise Pazartesi gününden Cuma’ya kadar %10.18 değer kaybetti, 6.87 TL’den 6.14 TL’ye geriledi.

5 GÜNLÜK DÖVİZ KURLARI / NEYDİ, NE OLDU?

Hafta ortasında başlayan dövizdeki düşüş, etkisini Cuma sabah saatlerine kadar sürdürdü.

Dün öğle saatlerinde 8.02 TL seviyesine çıkan Sterlin, günü 7.87 TL’den kapattı.Sterlin’in 5 günlük kaybı %10.46 oldu.

TC serbest piyasasına göre; 13 Ağustos Pazartesi günü 8.79 TL olan Sterlin, Salı günü 8.09 TL’ye geriledi.

15 Ağustos Çarşamba günü 8.35 TL’ye kadar yükselen Sterlin gün içinde önce kademeli olarak düştü, ardından da az da olsa yükselerek 7.48 TL olarak günü kapattı.

Dövizin TL karşısındaki değer kaybı 16 Ağustos Perşembe günü de devam etti.

En yüksek 7.70 seviyesine çıkan Sterlin, sert düşüşle 7.26 TL’ye gerilese de gün sonunda 7.41 TL’ye yükseldi.

Euro’da da gerileme…

Sterlin’de olduğu gibi, Euro’da da hareketlilik hafta boyunca devam etti.

TC serbest piyasasına göre 13 Ağustos Pazartesi günü 7.85 TL olan Euro, Salı günü önce 7.41 TL’ye, ardından da 6.83 TL’ye geriledi.

15 Ağustos Çarşamba günü TC serbest piyasasında 6.93 TL’ye düşse de yeniden 6.71 TL’ye çıktı.

16 Ağustos Perşembe günü ise Euro, 6.64 TL seviyesinde seyretti.

Dün ise önce 6.62 TL’ye geriledi, öğle saatlerinde 7.14 TL’yi gördü, sonrasında da 7.05 TL’ye geriledi.

Euro’da ise 5 günlük kayıp, %10.19 oldu.

Dolar’da adım adım düşüş…

Hafta başında 7 TL olan Dolar, 14 Ağustos Salı günü 6.46 TL’ye kadar geriledi. Gün içinde yeniden yükselse de 15 Ağustos’ta 6.03 TL seviyesine düştü.

Perşembe günü ise önce Dolar, TL karşısında değer kaybını sürdürdü, 5.76 TL’ye, ardından da 5.72 TL’ye geriledi.

Dolar da ‘en hareketli’ gün, dün yaşandı. Sabah saatlerinde ‘sakin’ seyrini süren Dolar, öğle saatlerinde 6.25 TL’ye çıktı. Gün sonunda 6.12 TL’ye düştü.

Yeniden yükselse de 5 gün de Dolar’ın TL karşısındaki değer kaybı %10,18 olarak kayıtlara geçti.