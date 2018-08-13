- Erhürman: "Acil ve ekonomi ile ilgili durumlarda yasa gücünde kararname çıkartıIacak. Merkez Bankası Başkanı ile de istişare içindeyiz. Bu sabah da bir araya geldik. Genel durumu değerlendirdik"

-Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay: "Borçların yapılandırılması gündemimizde… Bugün saat 10.00’da bankaların genel müdürleriyle bir araya geleceğiz. Döviz kurlarındaki artış ödeme gücünü etkileyecek. Konu gündemimizde. Bankalarla değerlendirip, gerek görürsek açıklama yaparız"

Başbakan Tufan Erhürman, dövize karşı tedbirlerle ilgili sürekli görüşmeler içerisinde olduklarını belirtti. “Bakanlar Kurulu’nu bugün yeniden topluyoruz, gündemlerimizden biri de Meclis’i olağanüstü toplamak” dedi.

Başbakan Tufan Erhurman ve KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, basın toplantısı düzenleyerek gelişmeleri yorumladı.

Erhürman, büyük ölçüde Kanun Hükmünde Kararname enstrümanı ile tedbirlerin hayata geçirileceğini belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman: Sürekli gündemimizdeydi ortaya çıkacak değişiklik karşısında hangi önlemleri alabileceğimiz konusunda ilgili bakanlıklarda çalışmalar yürütüldü. Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz hafta 3 kez toplandı. Bugün yeniden bir araya geliyoruz. Bugünkü toplantıda 15 gün içindeki bu ihtimal çerçevesinde yaptığımız çalışmalara netlik kazandırmak, kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe koymanın hükümleri geliştirmek. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılması da var. Piyasaların dağılmasını önlemeye yönelik tedbirlerdir. Meclis’in açılması, komitelerde tartışılması beklenmeyecek. Acil ve ekonomi ile ilgili durumlarda yasa gücünde kararname çıkartıIacak. Merkez Bankası Başkanı ile de istişare içindeyiz. Bu sabah da bir araya geldik. Genel durumu değerlendirdik. Bilgileri aldım, olumlu bilgiler olduğunu ve kamuoyu ile paylaşılmasını uygun gördüm. Finans piyasaların genel durumu ile ilgili bilgiler aktaracak.

GÜNAY: YURTTAŞLARIMIZ KAYGI DUYMASIN

Merkez Bankası Başkanı Günay de, bankacılık sektörünün hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay: Bankacılık sektöründe bir sıkıntı yok. Merkez Bankası olarak bankalara her türlü desteği vereceğiz. Yeterli kaynaklarımız mevcut. Vatandaşların bankacılık sektörü ile ilgili kaygı duyacak bir durum yoktur. Bankalarla yakın temas halindeyiz. Kaygı duymayı gerektirecek bir durum yok.

“Merkez Bankası’nın yeterli kaynakları mevcut. Yurttaşlarımız bankalarımıza dair hiçbir kaygı duymasınlar. Likitide sorunu yaşanırsa da destek vereceğiz”

KARARLAR HAFTA İÇİ YÜRÜRLÜKTE

Erhürman: Çalışmaları sonuçlanmadan paylaşmayı uygun görmedik. Bugün itibariyle istişareler tamamlandı. Çarşamba ya da Perşembe günü bir kısım kararlar kanun gücünde kararname ile bir kısmı da Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe sokacak hamleyi yapmak istiyoruz. Burada geç kalınan bir şey yok. Panik içerisinde olmamak lazım, ilgili tüm kesimlerle istişare etmek gerekiyor. Bugünün doğru zaman olduğunu düşünüyoruz.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI GÜNDEMDE

Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay: Borçların yapılandırılması gündemimizde… Bugün saat 10.00’da bankaların genel müdürleriyle bir araya geleceğiz. Döviz kurlarındaki artış ödeme gücünü etkileyecek. Konu gündemimizde. Bankalarla değerlendirip, gerek görürsek açıklama yaparız.

İLK HEDEF ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI

Erhürman: Bizim çalıştığımız ve bugün son şeklini vermeye çalıştığımız ‘acı reçete’ değil. İlk aşamada kamu maliyesinde kaybımızı geriye koymak değil, ekonominin canlı tutulması önceliğimiz. Alım gücünü ve ekonomideki bir takım hareketliliğin korunması ilk hedefimiz…