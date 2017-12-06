“Döviz belimizi büktü”

Fehime ALASYA

Aralık ayına yeni yıl heyecanının yansımadığını ifade eden esnaf, dövizden dert yandı, geçen yıla oranla satışların çok daha kötü olduğunu belirtti. Faruk Umut (Elektrik Teknisyeni) “1 ay önce 100 TL’ye yaptığınız işe, ertesi ay 130 TL diyemezsiniz…” Adnan Eren (Küçük ev aletleri satışı) “Bu sene yeni yıl heyecanımız da olmadı” Şerife Güler (Kuaför) “İşlerimiz geçen yıla göre çok düştü” Ayşe Arkoy (Ayakkabıcı) “1996 yılından beridir dükkan işletiyorum ve artık kapatmayı düşünüyorum” Münüre Akdeniz (Butik) “13.maaşlar ödenirse çarşı biraz olsun hareketlenir, en azından akmazsa damlar…” Lale Taşkın (Ev ve mutfak araç gereci) “Satışlar iyiye gidecek diye umudumuz kalmadı, daha da kötüye gideceğinden dolayı endişeliyiz” Cüneyt Soğukbulak (Mobil& Elektronik Eşya Satış) “Satışlarımız çok kötü değil ama belki 13.maaşlar ödense daha iyi olur…” Mehmet Kılınç (Kuyumcu) “Dövizin yükselmesi bizi de mağdur ediyor, satışlarımıza daha çok yansıyor, kar marjımızı düşürüyor”

Türk Lirası’ndaki erime ve buna karşın dövizin yükselişi hem yurttaşları hem de esnafı isyan ettirdi. Gözünü kamu çalışanlarına ödenecek 13’üncü maaşlara çeviren esnaf, geçtiğimiz yıla oranla gelirlerinin ciddi anlamda gerilediğini belirtti.

Ürün çeşitliliğini giderek azalttığını ifade eden esnaf, sınırlı sayıda veya çoğu zaman talep doğrultusunda ürün getirdiklerini anlattı.

13’üncü maaşlar için “akmazsa damlayacak” yorumu yalan esnaf, Türk Lirası’ndaki erimeye karşı direnme güçlerinin kalmadığını belirtti.

Yılsonu indirimleri, bankaların sağladığı ödeme kolaylıkları, %70’e varan kampanyalar ile piyasayı canlandırmaya çalışan esnaf, kendi karından düşmeyi göze alarak yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

ESNAF NE DEDİ? ESNAF NE DEDİ? ESNAF NE DEDİ?

Faruk Umut (Elektrik Teknisyeni):

“1 ay önce 100 TL’ye yaptığınız işi, ertesi ay 130 TL diyemezsiniz…”

Dövizin yükselişi hayat pahalılığını zaten direk olarak etkiliyor, bir de biz esnaf olarak emek veya ürün ücretlerini yükseltirsek hayat iyice felç olacaktır. Fiyat yükseltmemek için çabalıyoruz ama bizim de tüm girdilerimiz döviz, elimiz kolumuz bağlı. 1 ay önce 100 TL’ye yaptığınız işi, ertesi ay 130 TL diyemezsiniz… Bu sefer de bizim kar oranımız düşüyor…

Adnan Eren (Küçük ev aletleri satışı):

“Bu sene yeni yıl heyecanımız da olmadı”

Geçen yıl aralık ayının başında dükkânlarımızı süslemeye başlamıştık bu yıl öyle bir heyecanımız da olmadı. Döviz satışlarımızı çok etkiledi. Örneğin soba satışlarımız başladı, bir sobayı tüccardan 100 TL’ye alıyor, 120’ye satıyoruz, bir ay sora 120 TL’ye tüccardan alıyoruz, bu sefer zam yapmamız gerekiyor ama yapamıyoruz. Yapsak vay yapmasak vay…

Şerife Güler (Kuaför):

“İşlerimiz geçen yıla göre çok düştü”

İşlerimiz geçen yıla göre çok düştü, döviz belimizi büktü. İnsanların alım gücü düştü, artık tüm öncelikler sağlık ve market- okul giderleri için. Bu yıl ay bitene dek de düzeleceğini düşünmüyorum. Çok ölü bir aralık geçireceğiz gibi görünüyor.

Ayşe Arkoy (Ayakkabıcı):

“1996 yılından beridir dükkan işletiyorum ve artık kapatmayı düşünüyorum”

Geçen yıl kötü bir gidişat var diyorduk ama bu yıl ondan da kötü oldu, her geçen yıl kötüye gidiyoruz. Hiç satış yapmadan dükkan kapattığımız gün oluyor. 1996 yılından beridir dükkan işletiyorum ve artık kapatmayı düşünüyorum. İnsanların alım gücü düştü. İki sezondur çok az ürün getiriyorum, çeşitlerimi çok azalttım çünkü satış olmuyor.

Münüre Akdeniz (Butik):

“13.maaşlar ödenirse çarşı biraz olsun hareketlenir, en azından akmazsa damlar…”

Geçen yıla oranla çok kötü durumdayız. Döviz yüzünden insanlar harcama yapmaya korkuyor. Bu tarz alışverişler lükse kaçıyor, insanlar bütçelerini kıstı. 13.maaşlar ödenirse çarşı biraz olsun hareketlenir diye ümit ediyoruz ama en azından akmazsa damlar…

Lale Taşkın (Ev ve mutfak araç gereci):

“Satışlar iyiye gidecek diye umudumuz kalmadı, daha da kötüye gideceğinden dolayı endişeliyiz”

Dükkanlar tek tek kapanmaya başladı, geçen yıla oranla satışlar düştü, tüm ürünlerde alışımız döviz, bu yüzden karımız eriyor. Tüm esnaf aynı dertten muzdarip. Satışlar iyiye gidecek diye umudumuz kalmadı, daha da kötüye gideceğinden dolayı endişeliyiz. İnsanlar da tedirgin, alışveriş yapmaktan korkuyor. Daha kötü günler bizi bekliyor, Allah acısın…

Cüneyt Soğukbulak (Mobil& Elektronik Eşya Satış):

“Satışlarımız çok kötü değil ama belki 13.maaşlar ödense daha iyi olur…”

Satışlarımız çok kötü değil ama daha da iyi olabilir. Aralık ayında tüm ürünlerde indirime gidildiği için satışlar artıyor. Fakat buna karşın geçen yıla oranla satışlarımız kötüdür diyebiliriz. Belki 13.maaşlar ödense daha iyi olur…

Mehmet Kılınç (Kuyumcu):

“Dövizin yükselmesi bizi de mağdur ediyor, satışlarımıza daha çok yansıyor, kar marjımızı düşürüyor”

Satışlar henüz canlanmadı, canlanmasını bekliyoruz. Yeni yıl geleneğinden dolayı hediyelik satışlarımız aralık ayında çok güzel oluyor, umarım bu yıl da olur.

Dövizin yükselmesi bizi de mağdur ediyor, satışlarımıza daha çok yansıyor, kar marjımızı düşürüyor.