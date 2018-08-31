DÖVİZ AZ DÜŞTÜ, YENİDEN YÜKSEDİ

Türkiye'de TL bazlı vadeli mevduatlara uygulanan vergiler düşürülürken, döviz hesaplarında yükseltilmesinin ardından, gerileyen dövizler yeniden yükselişte.

TC serbest piyasada küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle, erken işlemlerde 6.79 liraya kadar yükselen dolar, mevduat kararının açıklanmasının ardından, 6.38 liraya kadar geriledi. Erken işlemlerde 7.91 liranın üzerine çıkan Euro da 7.45 lirayı görürken, sterlin de 8.83 liralık günün zirvesinden 8.32 liraya kadar indi.

Ancak, döviz kurları üzerindeki mevduat etkisi uzun sürmedi ve dövizler yeniden yükseldi ve dolar 6.57 liraya, Euro 7.66 liraya ve sterlin de 8.55 liraya döndü.