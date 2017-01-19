Girne’de 30 Aralık günü hayatını kaybeden, ölümü ile akıllarda soru işareti bırakan 37 yaşındaki Akile Nacisoy Akdoğan ile ilgili ‘adli ölüm’ soruşturması sürüyor.

Akdoğan’ın ölümüne yönelik çok yönlü soruşturmasına devam eden polis, dosyayı tamamlar tamamlamaz Savcılığa gönderecek.

Dosyanın Savcılığa iletilmesinin ardından Akdoğan’ın ‘adli ölüm soruşturmasına’ ilişkin dava görüşülmeye başlanacak.

Ölümü ile akıllarda soru işareti bırakan Akdoğan ile ilgili geniş çaplı soruşturmasına devam eden polis ekipleri, adli ölüm soruşturmasını tamamlamasının ardından dosyayı Savcılığa gönderecek, dava görüşülmeye başlayacak

Hatırlanacağı üzere ‘yüksekten düşmeye bağlı olarak’ yaşamını yitiren Akile Akdoğan’ın eşi Yaşar Akdoğan’a, ‘şiddet’ uyguladığı iddiasıyla polis tarafından dava okunup serbest bırakılmıştı.

2 çocuk annesi Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ardından mahkemeye kararıyla çocuklarının velayeti geçici olarak anneanneye verilmiş, dava süresince baba Yaşar Akdoğan’ın pedagog ve psikolog eşliğinde çocuklarını görmesi kararlaştırılmıştı.